Duş sırasında çok sık yapılan hatalar! Tıraş bıçağını duşta bırakmayın, çok sıcak su ile yıkanmayın

İstenmeyen sonuçlara neden olmamak için herhangi bir duş ürününü (duş jeli, şampuan) hem kafa derinizden hem de vücudunuzdan iyice arındırmalısınız. Köpük kalması ya da sabun artığı kalması saçta ve vücutta kuruluğu ve tahrişe neden olabilir.