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Duş sırasında çok sık yapılan hatalar! Tıraş bıçağını duşta bırakmayın, çok sıcak su ile yıkanmayın

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
CİLT BAKIMI HABERLERİ  | 24.07.2019 10:43 | Son Güncelleme

Günlük aldığınız duşun vücudunuz kötü etkiler bıraktığı iddia ediliyor. Uzmanlar, duşta tıraş bıçağı bırakmak, suyun çok sıcak olması gibi alışkanlıkların vücutta sorunlara yol açabileceğini söyleyerek uyarılarda bulunuyorlar.

Duş sırasında çok sık yapılan hatalar! Tıraş bıçağını duşta bırakmayın, çok sıcak su ile yıkanmayın
  • Rahatlatıcı olsa da, sıcak su istenmeyen kızarıklığa, cildin kurumasına ve ağrılı hissedilmesine neden olabilir. Londra güzellik kliniğinden Pamela Marshall, 'sıcak su cildimizin lipit bariyerini tüketecek ve bu nedenle kurumasına neden olacak, cildimizin korunma için bu bariyere ihtiyacı var. Bu yüzden suyun ne soğuk ne de sıcak olması gerekir' diye konuşuyor.

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  • İstenmeyen sonuçlara neden olmamak için herhangi bir duş ürününü (duş jeli, şampuan) hem kafa derinizden hem de vücudunuzdan iyice arındırmalısınız. Köpük kalması ya da sabun artığı kalması saçta ve vücutta kuruluğu ve tahrişe neden olabilir.

  • Lif kabakları peeling için iyi bir alternatif olsa da Dr. Gabriel Serrano'ya göre, 'banyonun nemli ve sıcak bir ortam olması bakteriler için mükemmel bir üreme ortamdır. Aynı lif kabağını kullanmak da bakteri ve küfün üremesine neden oluyor ve böylelikle cilt tahrişine ve enfeksiyonlara neden oluyor. Bunu sık sık değiştirmek en iyi seçenek.'

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  • Akan suyun altında çok uzun süre kalmak rahatsızlığa neden olabilir. Kuru, susuz kalmış veya hassas bir cildiniz varsa, hidrasyon seviyelerini yüksek tutmak için duşlarınızı kısa tutmak önemlidir. İçeri girmeden önce duş jeli uygulamak cildinizi korumaya yardımcı olacak ve çok fazla nem kaybını önleyecektir.

  • Tıraş bıçağını duş kabininde bırakıyorsanız artık bırakmamalısınız. Çünkü her duşta kullanılan bıçaklar kurulanmadığı ve tamamen durulanmadığı takdirde küf ve bakteri birikmesine neden oluyor.

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  • Duş jellerinizin veya şampuanların kapakları da açık bırakılması halinde bakteri oluşumuna neden oluyor. Şampuanların içine bakteri girmesin istiyorsanız kapattığınızdan emin olun.

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