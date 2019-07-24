Duş sırasında çok sık yapılan hatalar! Tıraş bıçağını duşta bırakmayın, çok sıcak su ile yıkanmayın

İstenmeyen sonuçlara neden olmamak için herhangi bir duş ürününü (duş jeli, şampuan) hem kafa derinizden hem de vücudunuzdan iyice arındırmalısınız. Köpük kalması ya da sabun artığı kalması saçta ve vücutta kuruluğu ve tahrişe neden olabilir.
Akan suyun altında çok uzun süre kalmak rahatsızlığa neden olabilir. Kuru, susuz kalmış veya hassas bir cildiniz varsa, hidrasyon seviyelerini yüksek tutmak için duşlarınızı kısa tutmak önemlidir. İçeri girmeden önce duş jeli uygulamak cildinizi korumaya yardımcı olacak ve çok fazla nem kaybını önleyecektir.
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