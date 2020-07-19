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Duşakabin temizliği nasıl yapılır? Bir derdi daha bitiyoruz!

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YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Temizlik kadınların günlük koşuşturmaları ve yapmaları gereken işler arasında en önemli maddelerden biridir. Ev temizliğinde ise banyo ve varsa duşakabinlerin temizlenip parlatılması kadınları en çok düşündüren konuların başında gelir. Peki duşakabin temizliği nasıl yapılır? İşte başlıyoruz!

Duşakabin temizliği nasıl yapılır? Bir derdi daha bitiyoruz!

Kuşkusuz banyonun temizlenmesi evin tüm alanlarından daha zor. Özellikle duşakabindeki inatçı kireç ve su lekelerini yok etmek hem enerjinizi hem de vaktinizi çalabiliyor. Ancak ne denerseniz deneyin eski parlaklığına kavuşturamayabiliyosunuz. Duşakabin temizliği için gelin bir de bunları deneyin pişman olmayacaksınız.

Duşakabin camını temizlerken birçoğu evinizde zaten bulunan ve kullanacağımız malzemeler:

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  • Kireç Çözücü
  • Sert Bir Fırça
  • Temizlik Süngeri Fiberli
  • Az Miktarda Cif
  • Fayans Temizleyici
  • Armatör Temizleyici
  • Cam Sil Cam Kazıma Aparatı
  • Bulaşık Teli (yumuşak)
  • Pamuklu Bez

Kireç ve sabun artıklarından kurtulmak için kireç sökücüyü o bölgelerin üstüne püskürtelim.
Biraz bekledikten sonra püskürtmüş olduğumuz kireç sökücü maddeyi bulaşık ve cam kazımak için kullanacağımız aparat sayesinde kireç ve sabun atıklarımız duşakabin camından zemine doğru kayacaklardır.

DUŞAKABİN NASIL PARLATILIR?

Banyonun temizlemesi en zor yerlerinden biri olan duşa kabin sürekli suya maruz kaldığından su lekeleri ve kireç kaçınılmaz hale geliyor. Peki, duşa kabin nasıl tertemiz ve ışıl ışıl görünebilir?

Öncelikle duşa kabin temizliği için kireç sökücüler, banyo yüzeyi temizleyiciler ve krem deterjanlar işe yarayabilir. Camları bu tür temizleyicilerle temizlerken yapmanız gereken malzemeyi duşa kabine yayarak bir sünger aracılığıyla ovarak temizlemektir. Daha sonra durulanan duşa kabin parlak ve lekesiz olacaktır.

Cam ve çerçevenin arasındaki yerleri temizlemek için eski bir diş fırçası iş görecektir. Eğer deterjanlarda kimyasal olduğundan doğal, evde bulunan ürünlerle duşa kabinlerinizi temizlemek isterseniz bunun da çözümü var. Tabii ki parlaklık için en çok önerilen doğal ürünümüz olan sirkedir. Sirkeyle silinen duşa kabin inci gibi parlayacak görenleri hayrete düşürecektir.

Ayrıca buna ek olarak saf sirke diye bilinen beyaz sirke ile karbonatı karıştırarak sildiğiniz duşa kabininiz kireç lekelerinden arınmış parıl parıl parlayan bir duşa kabin olacaktır. Burada yapılması gereken sirke ve karbonatı karıştırarak macun elde etmektir. Daha sonra bu macunları duşa kabinin üzerinde bir tabaka oluşturacak şekilde sürün ve yarım saat bekletin. Daha sonra durulanan duşa kabinleriniz parlaklığıyla gözlerinizi kamaştıracaktır.

ARMATÖR VE DUŞ BAŞLIKLARI NASIL TEMİZLENMELİ?

Duşakabinin içerisindeki armatör ve duş başlıklarımızın temizlenmesi için üzerlerine yeteri miktarda armatör temizleyici madde püskürtelim. Az bir bekleme süresinden sonra Fiberli süngerimiz ile iyice ovalayıp su ile durulayalım.

Hafif nemli olan duşakabin camlarımızı iç ve dış kısmını silme işlemi için pamuklu bir cam silme bezinden yararlanabiliriz. Sonrasında yine pamuklu bir bez ile armatör ve duş başlıklarını kurulayın.

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