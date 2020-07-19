Duşakabin temizliği nasıl yapılır? Bir derdi daha bitiyoruz!

Kuşkusuz banyonun temizlenmesi evin tüm alanlarından daha zor. Özellikle duşakabindeki inatçı kireç ve su lekelerini yok etmek hem enerjinizi hem de vaktinizi çalabiliyor. Ancak ne denerseniz deneyin eski parlaklığına kavuşturamayabiliyosunuz. Duşakabin temizliği için gelin bir de bunları deneyin pişman olmayacaksınız.

Duşakabin camını temizlerken birçoğu evinizde zaten bulunan ve kullanacağımız malzemeler:

Kireç Çözücü

Sert Bir Fırça

Temizlik Süngeri Fiberli

Az Miktarda Cif

Fayans Temizleyici

Armatör Temizleyici

Cam Sil Cam Kazıma Aparatı

Bulaşık Teli (yumuşak)

Pamuklu Bez

Kireç ve sabun artıklarından kurtulmak için kireç sökücüyü o bölgelerin üstüne püskürtelim.

Biraz bekledikten sonra püskürtmüş olduğumuz kireç sökücü maddeyi bulaşık ve cam kazımak için kullanacağımız aparat sayesinde kireç ve sabun atıklarımız duşakabin camından zemine doğru kayacaklardır.

DUŞAKABİN NASIL PARLATILIR?

Banyonun temizlemesi en zor yerlerinden biri olan duşa kabin sürekli suya maruz kaldığından su lekeleri ve kireç kaçınılmaz hale geliyor. Peki, duşa kabin nasıl tertemiz ve ışıl ışıl görünebilir?

Öncelikle duşa kabin temizliği için kireç sökücüler, banyo yüzeyi temizleyiciler ve krem deterjanlar işe yarayabilir. Camları bu tür temizleyicilerle temizlerken yapmanız gereken malzemeyi duşa kabine yayarak bir sünger aracılığıyla ovarak temizlemektir. Daha sonra durulanan duşa kabin parlak ve lekesiz olacaktır.