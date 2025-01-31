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  4. Düşen American Airlines uçağını kullanan pilotun babası "Hayatımın en kötü günü" diyerek kazayı anlattı! Helikopterin pilotunu suçladı: "Büyük bir hata yaptı"

Düşen American Airlines uçağını kullanan pilotun babası "Hayatımın en kötü günü" diyerek kazayı anlattı! Helikopterin pilotunu suçladı: "Büyük bir hata yaptı"

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
31.01.2025 14:42
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Çarşamba gecesi Amerika Birleşik Devletleri bir yolcu uçağı ve ordu helikopterinin çarpışmasıyla kabus dolu dakikalar yaşadı. Kazada 67 kişinin hayatını kaybettiği tahmin edilirken düşen American Airlines uçağını kullanan pilotlardan birinin babası konuştu. Ordu helikopterinin pilotunu suçlayan baba kaza gecesini "Hayatımın en kötü günü" diyerek özetledi.

Düşen American Airlines uçağını kullanan pilotun babası "Hayatımın en kötü günü" diyerek kazayı anlattı! Helikopterin pilotunu suçladı: "Büyük bir hata yaptı"

MYNET|DIŞ HABERLER Sam Lilley , Çarşamba günü Washington DC üzerinde bir ordu helikopteriyle çarpışan uçuştaki iki pilottan biriydi. Hem yolcu uçağı hem de ordu helikopteri Potomac Nehri'ne düştü ve korkunç kazadan kurtulan olmadığı belirtildi. Yetkililer şu anda kazanın nedenini öğrenebilmek için American Airlines uçağından çıkarılan kara kutularla kazayı araştırıyor.

"KESİNLİKLE İNANMADIM"

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American Airlines pilotu Sam Lilley'nin babası Timothy Lilley, yıkıcı olayın ardından Fox 5'e yaptığı açıklamada , "Bu şüphesiz hayatımın en kötü günü." dedi.

Haberlerde New York'ta bir kaza olduğunu öğrendikten sonra pilotun babası Timothy, "Oğlumun olduğuna inanmadım. Oğlum her uçuşundan sonra check-in yapardı. Yapmadığı için doğru olduğunu anladım" diye konuştu.

İKİSİNİN DE ORTAK TUTKUSU UÇMAKTI

Baba uçmanın oğluyla ortak tutkuları olduğunu söylerken, "Sam uçuş eğitimine 2019'da başladı ve iki yıl boyunca PSA Havayolları'nda (American Airlines grubunun bir parçası) çalıştı. Ben ise 20 yıl boyunca helikopter pilotu olarak görev yaptım" ifadelerini kullandı.

"HER ŞEYİ DOĞRU YAPIYORDU"

Potomac Nehri üzerindeki rotanın zor olduğunu belirten baba Timothy, "90'larda, Pentagon'a düzenli olarak uçardım ve size şunu söyleyebilirim ki, Potomac üzerindeki rotada uçuyorsanız ve gece görüş gözlüğü takıyorsanız, o uçağı görmeniz çok zor olacaktır. Eğer gözlüğü takmıyorsanız, o zaman bir şansınız olabilir. Bence PSA jeti her şeyi doğru yapıyordu. Ordu pilotu büyük bir hata yaptı. Bu beni üzüyor çünkü onlar benim kardeşlerim ve şimdi oğlum öldü" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
uçak kazası Amerika
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