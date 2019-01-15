Düşes Meghan Markle saraydan bir kadını daha kaçırdı! Yıllardır Kraliyet Ailesi için çalışıyordu

Kraliyet çalışanları bir bir istifa ediyor.

Bir saray çalışanını daha kaçırdı! Çalışanlara iyi davranmıyor mu?

Sussex Dükü Prens Harry ile Sussex Düşesi Meghan Markle bir çalışanını daha kaybetti.

Kraliyet ailesinin güvenliğinde kilit rolde yer alan ilk kadın güvenlik sorumlusu, altı aylık çalışmanın ardından istifa etti.

Kraliyet ailesinin güvenliğinde kilit rolde yer alan ilk kadın güvenlik sorumlusu, altı aylık çalışmanın ardından istifa etti.

Bu istifa, Meghan Markle’ın kişisel asistanı Melissa Touabti’nin ayrılığı ve özel sekreter Samantha Cohen’in 17 yılın ardından kraliyet ailesini bırakmasının üzerine geldi.

Adı açıklanmayan korumanın istifasıyla birlikte gözler yeniden Meghan Markle’a çevrildi. Meghan Markle’ın yanında çalışanlara iyi davranmadığı iddiaları yeniden gündeme geldi.

Öte yandan kraliyet ailesine yakın kaynaklar, baş koruma memurunun Meghan Markle ile çatışma yaşamadığını, ancak Düşes’in, gezileri esnasında arasına karıştığı insanlardan biri olarak görülme isteğinin yerine getirilmesi zor bir istek olduğunu belirtti.

Kaynaklar, kraliyet ailesinde yetişmiş ve erken yaşta yakın korumaya alışık birinin aksine, Meghan Markle gibi sonradan saray hayatına katılan biri için yakın korumanın kısıtlayıcı olabileği, Markle’ın ünlü bir aktris olmasına rağmen, serbestçe dolaşmak istediğini söyledi.

KORUMA EKİBİNİ KISITLAYICI BİR GÜÇ OLARAK GÖRÜYOR Markle, şu anki konumu gereği, koruma ekibi olmadan hiçbir yere gidemez ve bu onun gibi bir kişi için büyük bir kısıtlayıcı güç olarak görülüyor.

Dolayısıyla Markle’ın bu kısıtlamadan rahatsız olması ve serbest kalmak istemesi karşısında baş koruma memurunun zorlandığı ve bu nedenle istifa ettiği düşünülüyor.