Düşes Meghan öyle bir anlaşma imzalamış ki! Hamilelik vücudumu bozarsa...

İngiltere'nin haşarı prensi Harry'yi aşkı ile uslandıran Meghan Markle ile ilgili çarpıcı bir gerçek ortaya çıktı. İngiliz basınında yer alan haberlere göre Markle, 2010 yılında evlenip 2013 yılında boşandığı eski eşi Trevor Engelson ile bir "hamilelik anlaşması" imzaladı.

Oyuncu olarak kariyerini sürdürmeyi planladığı için fiziksel görüntüsünün bozulmasını istemeyen Meghan Markle ile eski eşi Trevor Engelson'ın anlaşmasına göre Markle'ın hamileliğinin ardından eski fiziğine kavuşması için gerekenlerin masrafları kocası tarafından karşılanacaktı.

Markle'ın talebiyle hazırlanan hamilelik kontratına göre, kişisel egzersiz eğitmeni ve beslenme danışmanı giderleri eski eş Engelson tarafından karşılanacaktı. Ayrıca çocuğun bakımı da babaya ait olacaktı.

Bunlara ek olarak Markle'ın çocuk bakıcısı masraflarını da eski eşine ödetmeyi planladığı ancak bu konuya fiziksel görüntüsünü korumak kadar önem vermediği de ileri sürüldü.

Ailesinde fazla kilolu kadınların sayısı fazla olduğu için genetik olarak kendisinin de buna bir yatkınlığı olabileceğini düşünen Meghan Markle'ın bunu önlemek ve oyunculuk kariyerini sürdürebilmek için böyle bir anlaşmaya gereksinim duyduğu iddia ediliyor.

Geçtiğimiz 9 Mayıs'ta Prens Harry ile evlenen Meghan Markle ilk bebeğine hamile. Çiftin bebeğinin ilkbaharda dünyaya geleceği belirtiliyor.



