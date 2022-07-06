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Düşük bulduğu kazancının sebebi şaşırttı! ''Sırf ayaklarım kokmuyor diye...''

06.07.2022 10:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erotik içerik üreten bir sosyal medya fenomeni olan 36 yaşındaki Vanessa Mesquita, abonelerine sattığı içerikleri sayesinde iyi miktarda para kazandığını iddia etti. Ancak Vanessa yine de kazancından yeteri kadar memnun değil. Bunun sebebi olarak da ayaklarının kokmamasını öne sürdü.

Düşük bulduğu kazancının sebebi şaşırttı! ''Sırf ayaklarım kokmuyor diye...''

Yetişkin içerikli üreten sosyal medya fenomeni Vanessa Mesquita, kazancı iyi olmasına rağmen umduğu kadar para kazanamadığını iddia etti. Hayranlarının çoğunun ayak fetişiyle ona geldiğini ve aldığı taleplerin de hep ayakları üzerinden olduğunu anlatan Vanessa, ayakları kokmadığı için istediği kadar para kazanamadığını düşündüğünü söyledi.

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TALEPLERİ KARŞILAYAMIYOR

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Hayranlarının kirli ayakları çok sevdiklerini ve ayaklarını içeren içeriklerinin büyük reaksiyon aldığını anlatan Vanessa, ayak kokusu için kullanılmış çoraplarını talep eden birçok müşterisi olduğunu ancak ayakları kokmadığı için bu talepleri karşılayamadığını anlattı.

Vanessa, kazanç kaybını dile getirdi ve "Bunun yüzünden kazanamadığım çok para var. Ayağımla aldığım son bahşiş 100 dolardı" dedi.

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