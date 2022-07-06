Düşük bulduğu kazancının sebebi şaşırttı! ''Sırf ayaklarım kokmuyor diye...''

Yetişkin içerikli üreten sosyal medya fenomeni Vanessa Mesquita, kazancı iyi olmasına rağmen umduğu kadar para kazanamadığını iddia etti. Hayranlarının çoğunun ayak fetişiyle ona geldiğini ve aldığı taleplerin de hep ayakları üzerinden olduğunu anlatan Vanessa, ayakları kokmadığı için istediği kadar para kazanamadığını düşündüğünü söyledi.

TALEPLERİ KARŞILAYAMIYOR

Hayranlarının kirli ayakları çok sevdiklerini ve ayaklarını içeren içeriklerinin büyük reaksiyon aldığını anlatan Vanessa, ayak kokusu için kullanılmış çoraplarını talep eden birçok müşterisi olduğunu ancak ayakları kokmadığı için bu talepleri karşılayamadığını anlattı.

Vanessa, kazanç kaybını dile getirdi ve "Bunun yüzünden kazanamadığım çok para var. Ayağımla aldığım son bahşiş 100 dolardı" dedi.



