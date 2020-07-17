Düşük gözler için pratik makyaj tüyoları! Çıkan sonuca bayılacaksınız...

Herkes daha açık, daha kalkık ve daha çekik badem gözlere sahip olmak ister. Kimileri doğuştan şanslı olsa da bazılarımız bunu estetikle sağlamaya çalışırız. Ama bıçak altına yatarak estetik yaptırmaktan da korkuyor olabilirsiniz. Üzülmenize hiç gerek yok. Basit birkaç makyaj tüyosuyla düşük göz kapaklarınız tam da dilediğiniz şekle bürünecek!
Açık renkler kullanılarak yapılan ışıltılı göz makyajları sayesinde gözlerinizin dilediğiniz aydınlık ve açık görünüme ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Göz pınarlarınıza, gözünüzün orta kısımlarına ve kaş altınıza uygulayacağınız ışıltılı ve simli farlar ile mükemmel görüneceksiniz! Üstelik bu farlar sayesinde gözlerinizin daha da ön planda olmasını sağlayacaksınız.
Göz kapakları düşük olan kişilerin şikayetçi olduğu bir diğer konu da gözlerinin hep kapalıymış gibi görünmesi. Ama makyaj ile elbette bunun da bir çözümü var. Daha kalkık görünen bakışlar için kirpiklerinize yoğun hacim veren maskaralar uygulamalısınız. Bu sayede gözleriniz daha açık ve göz kapaklarınız daha yukarıda görünecek. Burada uygulayabileceğiniz bir püf nokta var. O da maskarayı iç kısımlardan ziyade kirpiklerinizin dış köşelerine uygulamak... Bunun yanı sıra takma kirpik de kullanabilirsiniz.
Göz makyajınızda dikkat etmeniz gereken bir diğer nokta ise yaptığınız makyajın çeşidi. Göz kapağınızın katlanma bölgesini iyice gölgelendirirseniz gözleriniz olduğundan daha açık görünecek. Bu illüzyon sayesinde gözleriniz dilediğiniz görünüme ulaşacak!
Göz rengimle makyajımın ne alakası var diye düşünüyorsanız yanılıyorsunuz! Eğer göz kapaklarınız düşükse far renginizi doğru seçerek gözlerinizi belirginleştirebilirsiniz. Mavi gözleriniz varsa pembe ve mor tonlardaki farlar; kahverengi gözlüyseniz bordo farlar; yeşil gözlüyseniz bakır ve ela gözlüyseniz da kahverengi tonlardaki farları tercih edebilirsiniz. Göz farlarını alt kirpik diplerinin dış kısımlarına doğru kalınlaşacak biçimde uygulayabilirsiniz.
Düşük göz kapaklarınızı üç saniye içerisinde çekik göstermenizi sağlayacak harika bir makyaj tüyosu biliyoruz; eyeliner! Fakat eyeliner uygulamasında çok dikkatli olmalısınız çünkü eyelinerı kirpik diplerinize daha yoğun biçimde uyguladığınız taktirde göz kapağınız eyelinerı kapatabilir, bu da kötü bir görünüme neden olur. Bunu önlemek için eyelinerı uygularken göz kapağına ağırlık vermek yerine alt kirpik çizginizi takip eden kesin ve ince bir kuyruk çizebilirsiniz.
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