KADIN
  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. GÜZELLİK - MODA
  4. Düşük gözler için pratik makyaj tüyoları! Çıkan sonuca bayılacaksınız...

Düşük gözler için pratik makyaj tüyoları! Çıkan sonuca bayılacaksınız...

Göksi Beköz Göksi Beköz
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Kaş kemiğinde bulunan deri bazı insanlarda çok daha ince olur ve bu deri zamanla göz kapağını örter. Bu nedenle yapılan göz makyajı etkisini yitirir ve görünmez, gözler daha düşük görünür ve yüzde daha yorgun bir görüntü meydana gelir. Eğer düşük göz kapaklarına sahipseniz birbirinden ilginç makyaj tüyolarıyla gözlerinizin daha açık ve yukarıda görünmesini sağlayabilirsiniz!

Düşük gözler için pratik makyaj tüyoları! Çıkan sonuca bayılacaksınız...

Herkes daha açık, daha kalkık ve daha çekik badem gözlere sahip olmak ister. Kimileri doğuştan şanslı olsa da bazılarımız bunu estetikle sağlamaya çalışırız. Ama bıçak altına yatarak estetik yaptırmaktan da korkuyor olabilirsiniz. Üzülmenize hiç gerek yok. Basit birkaç makyaj tüyosuyla düşük göz kapaklarınız tam da dilediğiniz şekle bürünecek!

GÖZ KAPAKLARINIZ IŞILDASIN

Açık renkler kullanılarak yapılan ışıltılı göz makyajları sayesinde gözlerinizin dilediğiniz aydınlık ve açık görünüme ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Göz pınarlarınıza, gözünüzün orta kısımlarına ve kaş altınıza uygulayacağınız ışıltılı ve simli farlar ile mükemmel görüneceksiniz! Üstelik bu farlar sayesinde gözlerinizin daha da ön planda olmasını sağlayacaksınız.

BAKIŞLARINIZ BÜYÜSÜN

Göz kapakları düşük olan kişilerin şikayetçi olduğu bir diğer konu da gözlerinin hep kapalıymış gibi görünmesi. Ama makyaj ile elbette bunun da bir çözümü var. Daha kalkık görünen bakışlar için kirpiklerinize yoğun hacim veren maskaralar uygulamalısınız. Bu sayede gözleriniz daha açık ve göz kapaklarınız daha yukarıda görünecek. Burada uygulayabileceğiniz bir püf nokta var. O da maskarayı iç kısımlardan ziyade kirpiklerinizin dış köşelerine uygulamak... Bunun yanı sıra takma kirpik de kullanabilirsiniz.

DUMANLI BAKIŞLAR YARATIN

Göz makyajınızda dikkat etmeniz gereken bir diğer nokta ise yaptığınız makyajın çeşidi. Göz kapağınızın katlanma bölgesini iyice gölgelendirirseniz gözleriniz olduğundan daha açık görünecek. Bu illüzyon sayesinde gözleriniz dilediğiniz görünüme ulaşacak!

TONLAMANIN ÖNEMİ

Göz rengimle makyajımın ne alakası var diye düşünüyorsanız yanılıyorsunuz! Eğer göz kapaklarınız düşükse far renginizi doğru seçerek gözlerinizi belirginleştirebilirsiniz. Mavi gözleriniz varsa pembe ve mor tonlardaki farlar; kahverengi gözlüyseniz bordo farlar; yeşil gözlüyseniz bakır ve ela gözlüyseniz da kahverengi tonlardaki farları tercih edebilirsiniz. Göz farlarını alt kirpik diplerinin dış kısımlarına doğru kalınlaşacak biçimde uygulayabilirsiniz.

ZOR ZAMANLARIN KAHRAMANI: EYELINER

Düşük göz kapaklarınızı üç saniye içerisinde çekik göstermenizi sağlayacak harika bir makyaj tüyosu biliyoruz; eyeliner! Fakat eyeliner uygulamasında çok dikkatli olmalısınız çünkü eyelinerı kirpik diplerinize daha yoğun biçimde uyguladığınız taktirde göz kapağınız eyelinerı kapatabilir, bu da kötü bir görünüme neden olur. Bunu önlemek için eyelinerı uygularken göz kapağına ağırlık vermek yerine alt kirpik çizginizi takip eden kesin ve ince bir kuyruk çizebilirsiniz.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal Tadında Odalar İçin Sevimli BeşiklerMasal Tadında Odalar İçin Sevimli Beşikler
Meğer saçlar bu yüzden kabarıyormuş! Elektriklenme derdinden kurtulmak için...Meğer saçlar bu yüzden kabarıyormuş! Elektriklenme derdinden kurtulmak için...
Sevgilinizle kavga ettiğinizde ne yapmalısınız?Sevgilinizle kavga ettiğinizde ne yapmalısınız?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Tarkan Survivor Nisa'yı takipten çıkardı!

Tarkan Survivor Nisa'yı takipten çıkardı!

Survivor şampiyonu Cemal Can'ın sözleri Nisa'yı gözyaşlarına boğdu!

Survivor şampiyonu Cemal Can'ın sözleri Nisa'yı gözyaşlarına boğdu!

Cemal Can'dan şampiyonluk sonrası ilk paylaşım! Rekor beğeni

Cemal Can'dan şampiyonluk sonrası ilk paylaşım! Rekor beğeni

Evde kendi saç boyanızı yapabilirsiniz! Bu bitkisel boya tarifleri çok faydalı...

Evde kendi saç boyanızı yapabilirsiniz! Bu bitkisel boya tarifleri çok faydalı...

Ünlü güzellerin kulis sırlarını paylaşıyoruz! İşte en şık örgülü saç modelleri...

Ünlü güzellerin kulis sırlarını paylaşıyoruz! İşte en şık örgülü saç modelleri...

Erken yumurtalık yaşlanması kronik hastalık habercisi

Erken yumurtalık yaşlanması kronik hastalık habercisi

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Bu pratik kaş alma yöntemlerini görünce "Keşke daha önce öğrenseydim" diyeceksiniz!

Bu pratik kaş alma yöntemlerini görünce "Keşke daha önce öğrenseydim" diyeceksiniz!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Saç bakımı için para saçmayın! Bu doğal maskeler ile...

Saç bakımı için para saçmayın! Bu doğal maskeler ile...

Estetik operasyona para vermeyin! Bu gece kremi botoks etkisi gösteriyor...

Estetik operasyona para vermeyin! Bu gece kremi botoks etkisi gösteriyor...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bu kahküllü saç toplama modelleri ile yaza damga vuracaksınız! Çok pratik ve şık...

Bu kahküllü saç toplama modelleri ile yaza damga vuracaksınız! Çok pratik ve şık...

Meğer saçlar bu yüzden kabarıyormuş! Elektriklenme derdinden kurtulmak için...

Meğer saçlar bu yüzden kabarıyormuş! Elektriklenme derdinden kurtulmak için...

Ünlü güzelin sırrı ortaya çıktı! Bebeksi bir cilde sahip olmak maya kullanmış...

Ünlü güzelin sırrı ortaya çıktı! Bebeksi bir cilde sahip olmak maya kullanmış...

Dikkat! Sonu ameliyat olabilir... Eğer topuklu ayakkabı giyiyorsanız...

Dikkat! Sonu ameliyat olabilir... Eğer topuklu ayakkabı giyiyorsanız...

Sürekli dar giyinenler dikkat! Dar kıyafetlerin yeni zararları ortaya çıktı...

Sürekli dar giyinenler dikkat! Dar kıyafetlerin yeni zararları ortaya çıktı...

Evde kendi saç boyanızı yapabilirsiniz! Bu bitkisel boya tarifleri çok faydalı...

Evde kendi saç boyanızı yapabilirsiniz! Bu bitkisel boya tarifleri çok faydalı...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.