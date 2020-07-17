Düşük gözler için pratik makyaj tüyoları! Çıkan sonuca bayılacaksınız...

Herkes daha açık, daha kalkık ve daha çekik badem gözlere sahip olmak ister. Kimileri doğuştan şanslı olsa da bazılarımız bunu estetikle sağlamaya çalışırız. Ama bıçak altına yatarak estetik yaptırmaktan da korkuyor olabilirsiniz. Üzülmenize hiç gerek yok. Basit birkaç makyaj tüyosuyla düşük göz kapaklarınız tam da dilediğiniz şekle bürünecek!

GÖZ KAPAKLARINIZ IŞILDASIN

Açık renkler kullanılarak yapılan ışıltılı göz makyajları sayesinde gözlerinizin dilediğiniz aydınlık ve açık görünüme ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Göz pınarlarınıza, gözünüzün orta kısımlarına ve kaş altınıza uygulayacağınız ışıltılı ve simli farlar ile mükemmel görüneceksiniz! Üstelik bu farlar sayesinde gözlerinizin daha da ön planda olmasını sağlayacaksınız.

BAKIŞLARINIZ BÜYÜSÜN

Göz kapakları düşük olan kişilerin şikayetçi olduğu bir diğer konu da gözlerinin hep kapalıymış gibi görünmesi. Ama makyaj ile elbette bunun da bir çözümü var. Daha kalkık görünen bakışlar için kirpiklerinize yoğun hacim veren maskaralar uygulamalısınız. Bu sayede gözleriniz daha açık ve göz kapaklarınız daha yukarıda görünecek. Burada uygulayabileceğiniz bir püf nokta var. O da maskarayı iç kısımlardan ziyade kirpiklerinizin dış köşelerine uygulamak... Bunun yanı sıra takma kirpik de kullanabilirsiniz.