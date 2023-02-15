Duvar bile yapmamışlar... Hatay'da deprem sonrası ortaya çıktı, simge fotoğraf oldu: İki apartman tek duvar!

Kahramanmaraş'taki 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde depremin en çok yıkıma neden olduğu kentlerin başında gelen Hatay'da, yıkılan bir binanın yan duvarındaki görüntü sosyal medyada gündem yarattı.

İKİ APARTMAN TEK DUVAR

1968 yılında yapılan Ferah Apartmanı 6 Şubat'ta meydana gelen deprem sonrası yerle bir oldu. Deprem sonrası yan binanın duvarını görenler ise gözlerine inanamadı.

ONLARCA KİŞİYE MEZAR OLDU

Show Haber'de yer alan habere göre; hemen bitişiğindeki binanın duvarını kullanan müteahhit aklınca kar etmek istediği için araya duvar bile örmedi. İlk depremde foyası ortaya çıkarken bilanço çok ağır oldu. Eksik duvarlı apartman onlarca kişiye mezar oldu.

DUVARDAKİ ACI TABLO!

Türkiye'yi yasa boğan deprem sonrası ortaya çıkan manzara herkesi şoke etti. İkinci katta asılı olan televizyon ve üzerine düşen düğün fotoğrafının görüntüsü sosyal medyada hızla yayıldı.





