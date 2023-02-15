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  4. SON DAKİKA | Afet bölgesindeki kamu çalışanlarıyla ilgili genelge! Erdoğan imzaladı, Resmi Gazete'de yayımlandı

SON DAKİKA | Afet bölgesindeki kamu çalışanlarıyla ilgili genelge! Erdoğan imzaladı, Resmi Gazete'de yayımlandı

15.02.2023 06:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Kahramanmaraş merkezli depremler sebebiyle olağanüstü hal (OHAL) ilan edilen şehirlerdeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlarla ilgili Cumhurbaşkanlığı Genelgesi' yayımlandı. Resmi Gazete'de yayımlanan genelgeye göre alışanlardan idari izinli sayılanlar, görevlerini fiilen yerine getirmiş kabul edilecek, mali, sosyal hak ve yardımları ile diğer özlük hakları saklı tutulacak.

SON DAKİKA | Afet bölgesindeki kamu çalışanlarıyla ilgili genelge! Erdoğan imzaladı, Resmi Gazete'de yayımlandı

Son dakika: Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde büyük yıkımlara neden olan depremlerin ardından harekete geçildi. "Afet Bölgesindeki Kamu Çalışanlarına Yönelik Tedbirler" konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre 6 Şubat'ta meydana gelen depremler sebebiyle olağanüstü hal (OHAL) ilan edilen illerdeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlardan mezkur tarihten geçerli olmak üzere idari izinli sayılacaklar veya uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma usullerine tabi tutulacakların belirlenmesine ilişkin hususlar, afetten etkilenme durumlarına göre, gerekli tedbirler alınarak hizmetlerin aksatılmaması kaydıyla il valilerince değerlendirilecek.

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Bu çerçevede esnek çalışma yöntemlerine göre çalışanlar, fiilen göreve gelmedikleri süre zarfında idari izinli sayılacak. Genelge kapsamında idari izinli sayılanlar, istihdamlarına esas görevlerini fiilen yerine getirmiş kabul edilecek, mali, sosyal hak ve yardımları ile diğer özlük hakları saklı tutulacak.

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