Kendall Jenner'in mini etekle zor anları! Eliyle kapatmaya çalıştı ama...

Keeping Up with The Kardashians realite şovuyla dünyada büyük bir fenomen haline gelen Kendall Jenner ablalarının aksine hayatına model olarak devam ediyor. Podyumların en çok aranan modellerinden olan Jenner tarzıyla dikkat çekiyor.

Son dönemde sütyensiz tarzıyla "Abartılı" bulunan seçimleri yüzünden eleştiri konusu olan Kendall Jenner bu eleştirileri de pek umursamıyor.

Kendall Jenner, son olarak katıldığı lansmandaki tarzıyla dikkat çekti ve süper minisinin azizliğine uğradı.



Süper minisiyle frikik vermemek için araca binerken çok çaba gösteren model ne yaparsa yapsın olmadı ve frikik verdi.

İç çamaşırı görünen model daha sonra aracına binerek lansmandan uzaklaştı.