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  4. Duyana "bu nasıl iş" dedirtti! Kendisini yalnız insanlara kiralıyor ve 'hiçbir şey yapmamak' için para alıyor: Tek seansı 2.400 TL

Duyana "bu nasıl iş" dedirtti! Kendisini yalnız insanlara kiralıyor ve 'hiçbir şey yapmamak' için para alıyor: Tek seansı 2.400 TL

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
01.10.2024 11:00
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40 yaşındaki Shoji Morimoto, 2018 yılından bu yana Japonya'da oldukça sıra dışı bir hizmet sunuyor. Yalnız insanlara sunduğu arkadaşlık hizmeti sayesinde Morimoto, seans başına 70 dolar (2.394 TL) kazanıyor. Üstelik hiçbir şey yapmadan sadece yalnız insanların bir gününe eşlik ediyor.

Duyana "bu nasıl iş" dedirtti! Kendisini yalnız insanlara kiralıyor ve 'hiçbir şey yapmamak' için para alıyor: Tek seansı 2.400 TL

MYNET|DIŞ HABERLER 40 yaşındaki Shoji Morimoto, 2018 yılından bu yana son derece ilginç bir işe sahip. Japonya'da yaşayan adam yalnız insanlar tarafından kiralanıyor ve seans başına 70 dolar (2.394 TL) kazanıyor.

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Morimoto çoğunlukla yalnız bir kişinin yemek yemesine eşlik etmek, maratonun sonunda onu karşılamak, çalışırken yanlarında oturmak veya dertlerini dinlemek için işe alınıyor.

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Morimoto, mesai saatleri içinde çok fazla konuşmadığını ve müşterisi sohbet başlatmadığı sürece asla sohbet başlatmayacağını, müşterileri yakından tanımak istemediğini belirtti.

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Japonya
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