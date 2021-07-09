Duygu Özaslan düğün için hazır değil! Gelecek yaza kaldı

Basketbolcu Can Maxim Mutaf ile sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, önceki gün Etiler’de objektiflere yansıdı.

Geçtiğimiz günlerde birlikteliklerinin birinci yıl dönümünde sevgilisinden evlilik teklifi alan Duygu Özaslan, düğün tarihini açıkladı.

30 yaşındaki sosyal medya fenomeni, "Sürpriz oldu, benim de çok istediğim bir şeydi. Evliliği önümüzdeki yaza düşünüyoruz. Ufak bir tören olur sanırım. Bunları henüz konuşmadık” dedi.

Sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan ve basketbolcu sevgilisi Can Maxim Mutaf evlilik kararı almıştı. Tanışma yıl dönümlerinde sevgilisini yemeğe götürmüştü.

