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Duygu Özaslan'ın olay olan düğün kombinini beğenenlere alternatif ayakkabı modelleri

24.06.2022 11:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Moda ve güzellik üzerine yaptığı paylaşımlarla herkesi kendine hayran bırakan Duygu Özaslan, geçtiğimiz günlerde Fransa'da dünyaevine girdi. Güzelliği ve zarif düğün stiliyle magazin gündemine damga vuran ünlü fenomenin nikâh ayakkabısı herkesten tam not aldı. Eğer Duygu Özaslan'ın ayakkabı tercihini beğendiyseniz alternatif modellere yer verdiğimiz listeye bayılacaksınız!

Duygu Özaslan'ın olay olan düğün kombinini beğenenlere alternatif ayakkabı modelleri

Havaların ısınmasıyla düğün sezonu başladı. Gözde bekarların birer birer evlenmesiyle devam eden haziran ayında güzel sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan da mutlu bir evliliğe imza attı. Çiftin sadece ailelerinin ve yakın dostlarının katıldığı, üç gün-üç gece süren özel davette tarzıyla göz dolduran Duygu Özaslan; herkesi büyülemeyi başardı. Biz de Duygu Özaslan'ın hayranlık uyandıran tarzını örnek almak isteyenler için ünlü fenomenin ayakkabı stiline alternatif ürünler derledik. Peki, bu sezonun en havalı parçalarına göz atmaya hazır mısınız?

1. Metalik renklere bayılanlara: Nine West Sivri Burunlu Topuklu Ayakkabı

Duygu Özaslan'ın olay olan düğün kombinini beğenenlere alternatif ayakkabı modelleri

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Sade görünümleri ışıltılı dokularla tamamlamak isteyenlerin kurtarıcısı olacak Nine West Sivri Burunlu Topuklu Ayakkabı ile tanıştınız mı? Eğer henüz tanışmadıysanız şimdi tam zamanı! 6 cm topuk boyuyla ideal bir görünüm sunan ayakkabı, uzun boylu kadınların da rahatlıkla kullanabileceği bir model. Ayakkabının sivri burnunda yer alan desenli deri, parçanın pürüzsüz gövdesiyle kontrast yakalayarak mükemmel bir görünüm yakalıyor. Ayakkabının yan kısımlarında yer alan dekolte detayları, parçaya iddialı bir dokunuş yaparak modelin görünümünü tamamlıyor. Işıltılı gümüş rengiyle beyaz kıyafetlerin kurtarıcısı olacak ayakkabıya mutlaka göz atın!

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2. Dinamik renklerin büyüsüne kapılanlara: Stradivarius Bağcıklı Metalik Topuklu Sandalet

Duygu Özaslan'ın olay olan düğün kombinini beğenenlere alternatif ayakkabı modelleri

Pek çok detayıyla Duygu Özaslan'ın giydiği ayakkabı modeline benzeyen Stradivarius Bağcıklı Metalik Topuklu Sandalet'e bu listede yer vermesek olmazdı. Parlak dokusu ve can alıcı dinamik rengi sayesinde kombinlediğiniz her kıyafete dikkat çekici bir dokunuş yapan parça, 8 cm'lik ince topuğuyla zarif bir duruş sağlıyor. Sandaletin burun kısmında yer alan bant detayları, iç içe geçmiş görünümleriyle parçaya şıklık katıyor. Ayrıca topuğu saran arka bandı sayesinde daha zarif bir görünüme kavuşan ayakkabı, uzun bağcık detaylarıyla birleşerek iddialı bir görünüm oluşturuyor.

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3. Her detayında zarafet barındırmak isteyenlere: Marjin Taşlı Saten Topuklu Ayakkabı

Duygu Özaslan'ın olay olan düğün kombinini beğenenlere alternatif ayakkabı modelleri

Hareketli ve dikkat çekici detaylardan hoşlanmayan kadınların dikkatini çekecek Marjin Taşlı Saten Topuklu Ayakkabı, sizin tarafınızdan keşfedilmeyi bekliyor. Bej rengi ve saten kumaşıyla zarif bir görünüm sunan parça, sivri burun detayı ve ışıltılı taşlarıyla dikkat çekiyor. Kapalı bir burun yapısına sahip olan ayakkabı, ayaklarınızın daha ince ve güzel görünmesini sağlıyor. İncelikle tasarlanmış burun detayını, damla ve kare formlarındaki taşların birleşmesiyle oluşturulan büyük aksesuarlar tamamlıyor. Ayağınızı arkadan kavrayarak bileğinizi bağcıklarıyla saran parça, 9 cm'lik yüksek topuğuyla boyunuzu daha uzun gösteriyor.

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4. Pek çok detay bir arada: Altınayak Yanları Transparan Fiyonklu Ayakkabı

Duygu Özaslan'ın olay olan düğün kombinini beğenenlere alternatif ayakkabı modelleri

Parlak deri görünümünü farklı detaylarla birleştiren bir diğer parça ise Altınayak Yanları Transparan Fiyonklu Ayakkabı. Topuk ve burun bölümlerinde yer alan metalik görünümü, şeffaf yan şeritleriyle tamamlayan model; eşsiz bir görünüm sunuyor. Şeffaf şeritler yardımıyla dikkat çekici bir ayak dekoltesi yaratarak iddialı bir stil vadediyor. Ayakkabının burun kısmında yer alan deri fiyonk ise ayakkabıya sıra dışı bir dokunuş yaparak daha dinamik bir model yaratıyor. 11 cm'lik bir topuk boyuna sahip olan parça sayesinde pek çok kıyafete hareket katabilir, stilinizi tamamlayabilirsiniz.

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5. İddialı duruşuyla göz alıcı: Zhabtuc Yüksek Topuklu Stiletto

Duygu Özaslan'ın olay olan düğün kombinini beğenenlere alternatif ayakkabı modelleri

Duygu Özaslan'ın tercih ettiği ayakkabının dokusunu yansıtan bir diğer model ise Zhabtuc Yüksek Topuklu Stiletto. Pürüzsüz ve ipeksi saten kumaşıyla beğeni kazanan zümrüt yeşili parça, pek çok kıyafetin kurtarıcısı olmayı vadediyor. 12 cm uzunluğundaki incecik topuğu, duruşunuzu daha asil bir hâle getirerek tüm havanızı değiştiriyor. Gelinliklere veya elbiselere sıra dışı detaylarla hareket katmak isteyenlerin bir numaralı tercihi olacak model, sivri burnuyla ayaklarınızın daha kibar görünmesini de sağlıyor. Göz alıcı görünüm ve şık bir duruş için yaratılmış ayakkabı, keşfedilmeyi bekliyor.

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6. Sade görünümlerden hoşlananlara: İnci Kısa Topuklu Sandalet

Duygu Özaslan'ın olay olan düğün kombinini beğenenlere alternatif ayakkabı modelleri

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Rahat, günlük kullanıma uygun modellerden hoşlananların seveceği İnci Kısa Topuklu Sandalet de keşfedilmeyi bekleyen modeller arasında. Zarif görünümünü köşeli formlardaki burunlu tasarımıyla taçlandıran sandalet, günlük stilinizi tamamlayabileceği gibi şık görünümlere de son noktayı koyar. Ön tarafında üç adet ince şerit parçanın yer aldığı ayakkabıda altın yansımalı metal bir aksesuar mevcut. Açık bir forma sahip ayakkabının bilekleri saran şerit detaylarıyla konforu ve hareket özgürlüğünü ayaklarınızda hissetmeniz mümkün. Üstelik 6 cm'lik topuk boyuyla rahatlığı doruklarda yaşatan ayakkabıya âşık olacaksınız.

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7. Çarpıcı rengiyle göz alıcı: Ccway Sivri Burun Topuklu Ayakkabı

Duygu Özaslan'ın olay olan düğün kombinini beğenenlere alternatif ayakkabı modelleri

Sade renkleri bir kenara bırakarak daha canlı ve dinamik renklere yönelmek istiyor olabilirsiniz. Öyleyse Ccway Sivri Burun Topuklu Ayakkabı ile tanışmanızın vakti geldi. Sıcacık pembe tonuyla etrafına muhteşem bir enerji yayan ayakkabı, etkileyici tasarımıyla göz dolduruyor. 7 cm'lik topuğunun şık stiliyle göz dolduran ayakkabı, sivri burnuyla harika görünümünü tamamlıyor. Ayakkabıyı rahatça giymenizi sağlayacak lastik detayıyla topuğu saran parça, oluşturduğu topuk dekoltesiyle son noktayı koyuyor. Dışı kadar içiyle de beğeni kazanan modelde kabartma desenli bir iç taban tasarımı bulunuyor.

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8. Prenses gibi hissettirecek: Beyond Ten Rengi Şeffaf Görünümlü Topuklu Ayakkabı

Duygu Özaslan'ın olay olan düğün kombinini beğenenlere alternatif ayakkabı modelleri

Muhteşem görünümüyle tüm dikkatlerin sadece sizin üzerinizde olmasını sağlayacak ayakkabı modeli olan Beyond Ten Rengi Şeffaf Görünümlü Topuklu Ayakkabı, en güzel anlarınızda kendinizi prensesler gibi hissetmenizi sağlayacak. %100 el işçiliği ile üretilen bu güzel parça, şeffaf görünümüyle göz dolduruyor. Ten rengi iç tabanı ile tamamlanan parçanın sıra dışı topuğu da dikkat çeken detaylar arasında bulunuyor. 11 cm'lik uzun topuğuna rağmen rahat bir kullanım sunuyor. Şeffaf ayakkabı yüzeyinde yer alan ışıltıyı, parlak taşlarla pekiştiren parça; kendinizi özel hissetmeniz için gerekli olan tüm detayları sunuyor. Daha ne olsun?

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Fransa Duygu Özaslan
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