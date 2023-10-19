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Düzce'de 'yasak aşk' iddiası! Eşiyle birlikte gördü, çılgına döndü: Defalarca bıçakladı, başına taşla vurdu

19.10.2023 14:40 | Son Güncelleme:
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Düzce'de dün Köksal Kıbrıs, kendisini aldattığından şüphelenip takip ettiği eşiyle birlikte gördüğü Yakup Yaman'ı 15 yerinden bıçaklayıp, başına taşla vurup darp ederek öldürmüştü. Korkunç anların görüntüleri ortaya çıktı.

Düzce'de 'yasak aşk' iddiası! Eşiyle birlikte gördü, çılgına döndü: Defalarca bıçakladı, başına taşla vurdu

Olay, dün öğle saatlerinde Akınlar Mahallesi'nden geçen Melen Çayı'nın yanında meydana geldi. Köksal Kıbrıs ile Yakup Yaman arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kıbrıs, yanında bulunan bıçakla Yakup Yaman'ı 15 yerinden bıçaklayıp, başına taşla vurduktan sonra yere düşünce de darp etti. Kıbrıs, otomobilin camlarını da kırıp, cam parçalarını da Yakup Yaman'a fırlattıktan sonra olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Yakup Yaman, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Polis tarafından gözaltına alınan Köksal Kıbrıs, ifadesinde suçunu itiraf etti.

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YASAK AŞK İDDİASI

Bu arada olaya ilişkin ayrıntılar da ortaya çıkmaya başladı. Köksal Kıbrıs’ın, kendisini aldattığından şüphelenip, otomobille takibe aldığı eşinin, onun iş arkadaşı Yakup Yaman’ın aracına bindiği, Melen Çayı'nın kenarında ıssız bir yerde durunca da olayı gerçekleştirdiği belirtildi. Köksal Kıbrıs’ın, otomobilden indirdiği eşini de olaya müdahale etmeye çalışınca bıçakla korkutup yaklaştırmadığı ifade edildi. Tüm bu yaşananlar, saniye saniye kamerayla görüntülendi.

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Köksal Kıbrıs'ın emniyetteki sorgusunun sürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA

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