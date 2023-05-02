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Düzce'deki görüntüler sosyal medyada tepki çekti! Yeniden Refah'ta kadın adaya 'sansür' iddiası: Açıklamalar peş peşe geldi

02.05.2023 08:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhur İttifakı ortağı Yeniden Refah Partisi'nin Düzce'deki seçim aracındaki milletvekili adaylarının fotoğrafı arasında yer alan kadın adayın görseli gölgelendi. Sosyal medyada tepki çeken olayın ardından Yeniden Refah'ın sosyal medya hesabından parti üyesi kadınların seçim çalışmalarına ilişkin fotoğrafları paylaşıldı. YFP'nin genel başkan yardımcısı Mehmet Altınöz ise “Söz konusu uygulama ilgili seçim arabasının giydirmesini yapan firmanın hatasından kaynaklanmıştır" dedi.

Düzce'deki görüntüler sosyal medyada tepki çekti! Yeniden Refah'ta kadın adaya 'sansür' iddiası: Açıklamalar peş peşe geldi

14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kala, partiler çalışmalarına hız verdi. Düzce'de kaydedilen bir görüntü ise sosyal medyada tepki çekti. Cumhur İttifakı ortağı Yeniden Refah Partisi'nin seçim aracının üzerindeki milletvekili adayı fotoğrafları arasında bulunan kadın adayın görseli gölgelendi.

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YENİDEN REFAH'TAN "KADIN ADAYLARIMIZ ÇALIŞIYOR" PAYLAŞIMI

Tepki çeken olayın ardından Yeniden Refah Partisi'nin sosyal medya hesabından "Kadın adaylarımız Milli Görüş'ü meclise taşımak için çalışıyor" ifadesiyle Yeniden Refah Partisi üyesi kadınların seçim çalışmalarına ilişkin fotoğrafları paylaşıldı.

NEZİR MERTTÜRK: KADINLARIMIZ BİZİM İÇİN ÇOK DEĞERLİDİR

Ayrıca, Sözcü'ye konuşan eski il başkanı ve Düzce 1. sıra milletvekili adayı Nezir Merttürk, şunları söyledi:

“Reklamcı arkadaşımızın yanlışlığından kaynaklı bir olay. Kadınlar bizim değerimizdir. Elmastır, altın bile demiyorum. Bizim inancımıza göre Cennet annelerimizin ayakları altındadır. Kadınlarımız bizim için müstesnadır, çok değerlidir. Hepimizin anası var. Anasını sevmeyenin de ne vatanına ne de hiç kimseye huzur, barış getirmesi asla mümkün değildir. Bir yanlış anlaşılmadan dolayı yapılan bir şeydir. Bunu da düzelttik. Bir yanlış anlaşılma olduysa, kadınlarımızdan çok özür diliyoruz."

MEHMET ALTINÖZ: FİRMANIN HATASI

Öte yandan Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Altınöz ise Cumhuriyet’e konuştu. Altınöz “Söz konusu uygulama ilgili seçim arabasının giydirmesini yapan firmanın hatasından kaynaklanmıştır. Fotoğraf kullanmamak gibi bir durum söz konusu olamaz. Geçmişte Milli Görüş’ün yükselişe geçtiği zamanlarda olduğu gibi bugün de Yeniden Refah Partimizin yükselişini gören karşı odaklar bir kaşık suda fırtına koparmaya çalışmakta. Tüm teşkilatlarımız ve milletvekili adaylarımız kadınıyla erkeğiyle omuz omuza sahada birlikte çalışmaktadır. Şu anda sahada Yeniden Refah Partisi’nin 50 kadın adayı canla başla partimizi Meclis'e taşımak için çalışmaktadır. Bu karalama kampanyalarından istedikleri olumsuzlukları elde edemeyecekler. Halkımız bu konuda çok bilinçlidir. Bu tür oyunlara gelmeyecektir. Kim ne derse desin Yeniden Refah Partimiz çok güçlü bir kadro ile mecliste temsil edilecektir” ifadelerini kullandı.

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