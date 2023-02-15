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  4. 'Düzgün bir insan... Tanışıyoruz resmi ve gayriresmi toplantılarda birlikte olduk' Karadağ'a kaçarken yakalanmıştı! Lütfü Savaş o müteahhitle ilgili konuştu

'Düzgün bir insan... Tanışıyoruz resmi ve gayriresmi toplantılarda birlikte olduk' Karadağ'a kaçarken yakalanmıştı! Lütfü Savaş o müteahhitle ilgili konuştu

15.02.2023 10:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Depremde Hatay'da çok sayıda bina yıkıldı, büyük can kaybı oldu. Hatay'da yıkılan ve öncesinde 'Cennetten bir kare' notuyla satılan Rönesans Rezidans da büyük gündem yaratmış, müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun yurt dışına kaçmak isterken yakalanmıştı. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Hatay'daki yıkım ve Coşkun ile ilgili konuştu. Savaş "Uzun dönem mimarlar odası başkanlığı yaptı. Düzgün bir insan, tanışıyoruz, resmi toplantılarda da gayriresmi toplantılarda da birlikte olduk" dedi.

'Düzgün bir insan... Tanışıyoruz resmi ve gayriresmi toplantılarda birlikte olduk' Karadağ'a kaçarken yakalanmıştı! Lütfü Savaş o müteahhitle ilgili konuştu

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketin çok sayıda bina yıkıldı, ciddi boyutta can kayıpları verildi. Depremlerde yıkımın ve can kaybının en çok olduğu illerden bir tanesi de Hatay oldu. Depremin meydana geldiği günden beri yaptığı açıklamalarla gündem yaratan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, son olarak canlı yayında yine dikkat çeken ifadeler kullandı. Hatay'daki yıkıma ilişkin konuşan Savaş, yıkılan ve büyük gündem olan Rönesans Rezidans'a ilişkin de açıklama yaptı. Bilindiği üzere yıkılan Rönesans Rezidans'ın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun Karadağ'a kaçmak isterken yakalanıp tutuklanmıştı. Savaş, Coşkun'la ilgili "Düzgün bir insan, tanışıyoruz, resmi toplantılarda da gayriresmi toplantılarda da birlikte olduk. Karadağ'da da iş yapan bir insan, maddi durumu da iyi." dedi. İşte detaylar...

"AFET ÇOK GENİŞ BİR YERE YAYILDI"

Halk TV'de İsmail Küçükkaya'ya konuşan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, "İlk dört gün koordinasyonda problemler oldu. Beşinci günden itibaren bunu sağladık. İlk iki gün büyük bir kaos vardı. Çoğu yerde telefon çekmiyordu, haberleşemiyorduk. 10. günde iletişim hala zayıf. Afet çok geniş bir yere yayıldı." dedi.

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"YAZDIĞIMIZ RESMİ YAZILAR BAZEN CEVAP OLARAK DÖNMÜYORDU"

Savaş "Deprem doğanın gerçeği! Biz söylesek de söylemesek de deprem bizi bulacaktı ve buldu. İktidar ve muhalefet belediyelerinin görüşebilmesi lazım. Biz düşman değiliz sadece rakibimiz. İnsanlara daha faydalı olmak için rekabet ediyoruz. 5-6 yıldır yazdığımız resmi yazılar bazen cevap olarak dönmüyordu." şeklinde konuştu.

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KENTSEL DÖNÜŞÜM

Kentsel dönüşüme ilişkin de konuşan Savaş "Kentsel dönüşümle ilgili beş yıldır geri dönüş bekliyoruz. Maalesef 37 hektarlık alanımız için yazılarımıza yanıt alamadık. İktidar, muhalefet durumuna düşebilir. Muhalefet olduğunda bizim çektiklerimizi çekmesin. Siyaseti neden yapıyoruz, faydalı olabilmek için... Faydalı olamıyorsanız bu makamları boşuna işgal ediyorsunuz. İktidarı muhalefeti herkesin bu memleket için çalıştığının bilinmesi lazım." ifadelerini kullandı.

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"BELEDİYE BİNAMIZ DA YIKILDI! TEPKİYE RAĞMEN HATAY'A ŞEHİR HASTANESİ YAPILDI, ONUN DA BİR KISMI ÇÖKTÜ"

Hatay'daki acı tabloya ilişkin dikkat çeken ifadeler kullanan Savaş "Bizim belediye binamız da yıkıldı, itfaiye dairemizin olduğu yer, il jandarma binamız çöktü. Hatay Cumhuriyetinin kurulduğu yer çöktü. Tepkiye rağmen Hatay'a şehir hastanesi yapıldı, onun da bir kısmı çöktü." dedi.

Son dakika: 'Cennetten bir kare' diye satmıştı... Rönesans Rezidans'ın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun tutuklandı Son dakika: 'Cennetten bir kare' diye satmıştı... Rönesans Rezidans'ın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun tutuklandı

RÖNESANS REZİDANS KONUSU

Depremler sonrası Hatay'da içinde bin kişinin yaşadığı 250 dairesi bulunan, 12 katlı ve 'Cennetten bir kare' notuyla satılan Rönesans Rezidans yıkılmış, müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun Karadağ'a kaçmak isterken yakalanıp tutuklanmıştı. Savaş, canlı yayında Coşkun ile ilgili de konuştu. Savaş "Bu arkadaş uzun dönem mimarlar odası başkanlığı yaptı. Düzgün bir insan, tanışıyoruz, resmi toplantılarda da gayriresmi toplantılarda da birlikte olduk. Karadağ'da da iş yapan bir insan, maddi durumu da iyi." dedi.

Öte yandan Savaş, "Bana sordular, ben de depremin yıkıcılığını anlattım, şahsi fikrimi söyledim. Bir insan kaza da yapabilir suç da işleyebilir bunun kararını yargının vermesi lazım. Hukuk sistemi tespit edecek. Biz oturduğumuz yerden Ahmet iyi Mehmet kötü diyemeyiz." şeklinde konuştu.

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Rezidansla alakalı ise "Bunun ruhsatı 2012'de verildi, 2013'te açıldı. Benim izin vermediğim bina için beni suçladılar. Ben depremin şiddetini anlattım." ifadelerini kullandı.

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deprem Lütfü Savaş Hatay hatay büyükşehir belediye başkanı

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