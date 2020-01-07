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  4. E-5'te seyir halindeki aracın benzini bitince...

E-5'te seyir halindeki aracın benzini bitince...

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2020 09:20 | Son Güncelleme

İstanbul'da Beylikdüzü E-5’te seyir halindeki bir aracın benzini bitince kaza taşandı. 3 kişinin yaralandığı kaza anı kameralar tarafından saniye saniye kayda alındı.

Olay, saat 15:00 sıralarında Beylikdüzü E-5’te yaşandı. Büyükçekmece yönüne seyreden bir araç, benzinin bitmesi yüzünden yol üzerinde durmak zorunda kaldı. Aracın durduğunu fark eden kamyon sürücüsü, yavaşlayarak sol şeride geçmek istedi. Bu sırada arkalarından gelen 55 PR 494 plakalı araç, yolların kaygan olmasından dolayı fren yapmasına rağmen duramayarak kamyonun altına girdi.

Araç içinde bulunan 3 kişi yaralanarak çevrede bulunan bir mobilya mağazasına sığındı. Yaralıların olduğunu gören vatandaşlar, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri vatandaşlara ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Kaza ise güvenlik kamerasına yansıdı. Polis ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı. (İHA)

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Kaza Beylikdüzü

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