E-okul VBS ile devamsızlık, sınav sonuçları, takdir ve teşekkür hesaplama nasıl yapılır? E Okul VBS öğrenci girişi!

E-okul VBS sistemi ile ilgili veli ve öğrenciler ara tatil yaklaşırken araştırma yapmaya başladı. Tüm derslerin notları ve davranış notları e-okul sistemine giriliyor. E-okul sisteminden notlarını öğrenen öğrenciler takdir belgesi mi yoksa teşekkür belgesi mi alacaklarını da buradan hesaplayabiliyor. E-okul VBS ile devamsızlık, sınav sonuçları, takdir ve teşekkür hesaplama nasıl yapılır? sorusunun yanıtı ile E Okul VBS öğrenci giriş ekranı ve konuya ilişkin detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

E- OKUL VBS İLE DEVAMSIZLIK, SINAV SONUÇLARI, TAKDİR VE TEŞEKKÜR NASIL HESAPLANIR?

E-Okul girişi ile not bilgilerilerine menüdeki "Not Bilgisi" bölümüne tıklayarak öğrenilebiliyor. E Okul üzerinden sınav tarihler, haftalık ders programı, devamsızlık bilgisi görüntüleme de kolaylıkla yapılabiliniyor.

E okul 'takdir' ve 'teşekkür' hesaplama:

Takdir belgesi ve teşekkür belgesi alabilmek için bazı gerekli şartlar yerine getirilmelidir. Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde gerekli şartlar şöyle belirtilmiştir;

Tüm derslerinde başarılı olan ve dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 puandan aşağıda olmayan öğrenciler ile davranış puanı 100 olan öğrenciler arasından öğrenci ödül ve disiplin kurulunca belge alacaklar şu şekilde belirlenir;

70,00 – 84,99 puan aralığında olanlar teşekkür belgesi,

85,00 ve daha üstü bir puana sahip olanlar takdir belgesi,

Ortaöğrenim süresince en az 3 öğretim yılı dönemleri boyunca takdir belgesi almış olanlar da üstün başarı belgesi ile ödüllendirilir.

E-OKUL VBS GİRİŞ EKRANI

E Okul VBS girişi:

E Okul veli bilgilendirme sistemi, yazılı ve sözlü notları gibi pek çok konuda önem arz etmeye devam ediyor. Öğrenciler, veliler ve öğretmenlerin uğrak noktası olan E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi, yeni dönemin başlamasıyla birlikte eğitim dünyasının yeniden gündemindeki konu oldu. Öğrenciler hakkında bütün bilgilerin var olduğu bu sistem, eğitim alanında büyük şeffaflık sağlarken bilgilerin erişim kolaylığı açısından da işleri oldukça kolaylaştıran bir yöntem haline geldi.

Öğrencilerin sistem bilgilerine T.C kimlik no ve okul numaraları kolayca erişim sağlanabiliyor. E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne başarılı bir giriş yaptıktan sonra sol menüde yer alan "Not Bilgisi" seçeneğine tıklayın.

Bu seçeneğe tıkladıktan sonra açılan pencerede öğrencinin not bilgilerine erişim sağlayabilirsiniz.

