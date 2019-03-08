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Daha az zararlı diye elektronik sigara içmeyin! Çünkü...

DE DE
08.03.2019 14:05 | Son Güncelleme

ABD'de yapılan araştırma elektronik sigaranın sanılandan daha tehlikeli olduğunu savunuyor. Araştırmaya göre bu ürünleri kullananların kullanmayanlara göre kalp krizine yakalanma riski yüzde 34 daha fazla.

Daha az zararlı diye elektronik sigara içmeyin! Çünkü...

ABD'de yapılan bir araştırmaya göre elektronik sigara kullananların kullanmayanlara oranla yüzde 34 daha fazla kalp krizine yakalanma riski bulunuyor.

Kansas Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından yapılan araştırma, elektronik sigara içenlerde koroner kalp rahatsızlığı riskinin yüzde 25, depresyon ve kaygı bozukluğu riskinin ise yüzde 55 daha fazla olduğunu ortaya koydu. Araştırmayı yürüten Doç. Mohinder Vindhyal, "Bugüne kadar elektronik sigara kullanımının kalp ve damarlara ilişkin etkileri fazla bilinmiyordu. Elde edilen veriler gerçek bir uyarı işareti niteliğinde ve elektronik sigaranın tehlikeleri konusunda daha fazla eylem ve farkındalığa yol açacaktır" diye konuştu.

Ancak elde edilen bulgular derinlemesine bir neden-sonuç ilişkisine dayanmıyor. Çünkü araştırmada yer alan elektronik sigara kullanıcıları uzun süreli içiciler değil zira bu ürünler piyasada henüz son on yılda yaygınlaştı. Önümüzdeki hafta Amerikan Kardiyoloji Koleji'nde ayrıntılı olarak sunulacak araştırma kapsamında 2014, 2016 ve 2017 yıllarında yaklaşık 100 bin kullanıcının gösterdiği reaksiyonlar incelendi.

Araştırma elektronik sigaranın normal sigaradan ya da diğer tütün ürünlerinden daha az zararlı olduğuna dair bir bilgi içermiyor. Ancak sanılandan daha fazla zararlı olduğunu savunuyor. Diğer yandan elektronik sigaralar normal tütünlerde bulunan kansere yol açıcı maddeler içermiyor.

ABD'de sağlık bakanlığı yetkilileri pille çalışan ve kullanan kişinin sıvılaştırılmış nikotin çekmesini sağlayan bu cihazların tehlikeleri konusunda bir süredir uyarıda bulunuyor. ABD'de gençler arasında elektronik sigara kullanımı 2018'de bir önceki yıla göre yüzde 78 oranında arttı.


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Anahtar Kelimeler:
e-sigara kalp krizi risk yüzde 34 abd

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Abi kendinize neden bunu yapıyorsunuz sigara hem sağlığa hem de cebe zararlı bırakın yardım alın terk edin gidin,spor yapın kendinizi meşgul edin,hem kadınların daha hoşuna gidiyor sigara içmeyen alkol almayan spor yapan fit adamlar,kendim den örnek vereyim kadınların ilgisi tavan ben de balon
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