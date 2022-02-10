Ebru Elver de dolandırıcılık kurbanı oldu. Sanat dünyasının ünlü isimleri zaman zaman dolandırıcıların hedefi haline gelebiliyor. Listeye dahil olan Ebru Elver yaşadıklarını tek tek anlattı. Peki Ebru Elver kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Mesleği nedir? Ebru Elver nasıl dolandırıldı? Dolandırıcılık kurbanı olan Ebru Elver'in biyografisi, yaptığı açıklama ve olayın detayları haberimizde.

EBRU ELVER KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Ebru Elver, 28 Ocak 1980 tarihinde İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde doğdu.

Baba tarafından aslen Sivaslı, anne tarafından Kahramanmaraşlı olan Ebru Elver'in iki abisi vardır.

Müzisyen bir aileden gelen Ebru Elver, henüz çocuk yaşlardayken müziğe ilgi duyduğunu fark etti.

Liseden mezun olduktan sonra Beyoğlu'nda bazı mekanlarda sahne alarak müzik hayatına başlayan Ebru Elver, caz müzisyeni Genco Arı ve bas gitarist Elcil Gürel ile tanıştı.

EBRU ELVER'İN MESLEĞİ NEDİR?

Ebru Elver'in Genco Arı ile Elcil Gürel ile tanışması müzik hayatı için önemli olmuştur. Ebru Elver ünlü bir şarkıcı olmadan önce Nükhet Duru, Özcan Deniz, Haluk Levent, Reyhan Karaca gibi şarkıcılara uzun yıllar vokalistlik yapmıştır.

2006 yılında 'Paranoyak' adlı ilk albümünü Ercan Saatçi'nin müzik şirketinden piyasaya sundu.

Tarz olarak Işın Karaca, Seden Gürel, Hande Yener'e benzetildi.

EBRU ELVER NASIL DOLANDIRILDI?

Kadıköy Moda'da tuttuğu evin 6 aylık kirasını peşin ödeyen ünlü şarkıcı Ebru Elver, dolandırıcılık mağduru oldu. Sanatçı, evine gittiği sırada kapıyı içeriden başkası açtı. Bu sayede gerçeği öğrenen ve hayatının şokunu yaşayan ünlü isim olayın detaylarını gazetecilere aktardı.

Sahte ev ilanlarında inanılmaz bir artış olduğunu ifade eden ünlü şarkıcı Ebru Elver o ilanların mağdurlarından biri olduğunu ifade etti.

Kadıköy Moda'da taşınmak istediği bir evin altı aylık kirasını peşin ödediğini söyleyen Ebru Elver, hevesle yeni evine gittiği esnada kapıyı kendisinin değil, içerideki kişilerin açtığını söyledi. Dolandırıldığını böyle öğrenen ünlü şarkıcı Ebru Elver telefonda o dolandırıcıya suçunu itiraf ettirdi.



