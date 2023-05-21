Ebru Polat evinin küçük olduğunu söyleyenlere çıkıştı! "7 odalı, kirası..."

Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Ebru Polat Onlyfans'ta da oldukça aktif. Kendi markası olan ve son dönemde estetikleriyle dikkat çeken şarkıcı son olarak evinden bir paylaşım yaptı.

Şarkıcı Ebru Polat evinin küçük olduğuna dair gelen yorumlardan da rahatsız oldu.

"O kadar paran var niye daha gösterişli bir villada oturmuyorsun" diye soranlara yanıt veren Polat "3.5 katlı 7 odalı benim evim. Beykoz'daki villalar böyle eski ve bakımsız biraz ama 1 aylık kirası normal evin 6 aylık kirası ile aynı" dedi.

Ebru Polat daha önce de bir sakıza 900 TL verdiği için eleştirmişti.

