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Ebru Polat evinin küçük olduğunu söyleyenlere çıkıştı! "7 odalı, kirası..."

21.05.2023 10:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada dekolteli pozlarıyla ve açıklamalarıyla gündeme gelen şarkıcı Ebru Polat evinin küçük olduğuna dair mesaj atan takipçilerine yanıt verdi. Polat kirasına dair de yorumda bulundu.

Ebru Polat evinin küçük olduğunu söyleyenlere çıkıştı! "7 odalı, kirası..."

Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Ebru Polat Onlyfans'ta da oldukça aktif. Kendi markası olan ve son dönemde estetikleriyle dikkat çeken şarkıcı son olarak evinden bir paylaşım yaptı.

Şarkıcı Ebru Polat evinin küçük olduğuna dair gelen yorumlardan da rahatsız oldu.

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"O kadar paran var niye daha gösterişli bir villada oturmuyorsun" diye soranlara yanıt veren Polat "3.5 katlı 7 odalı benim evim. Beykoz'daki villalar böyle eski ve bakımsız biraz ama 1 aylık kirası normal evin 6 aylık kirası ile aynı" dedi.

"Uraz'la ben yatmadım sen yattın" demişti! "Uraz'la ben yatmadım sen yattın" demişti!

Ebru Polat daha önce de bir sakıza 900 TL verdiği için eleştirmişti.

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Ebru Polat

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