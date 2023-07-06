Ebru Polat göğüs dekoltesiyle mest etti! Beğeni butonu çöktü

Şarkıcılığın yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık gündeme gelen Ebru Polat son paylaşımıyla yine olay oldu. Pembe mini elbisesiyle poz veren Polat göğüs dekoltesiyle dikkat çekti. Ünlü ismin son paylaşımına beğeni ve yorum yağdı.

Ebru Polat'ın dekolteli pozlarına sosyal medyada; 'Çok güzelsin', 'Harika görünüyorsun', 'Sana bayılıyorum', 'Çok seksisin' gibi yorumlar yapıldı.

İzmir doğumlu Ebru Polat, 30 Haziran 1983 yılında dünyaya geldi. Erken yaşlarda bale eğitimi alan Polat, müzikle küçük yaşlarda tanıştı.

Lisans eğitimini Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tamamlayan güzel şarkıcı, bir süre avukatlık yaptıktan sonra Londra'da Royal Akademi'den müzik eğitimi aldı.

2007 yılında 'Çetin Ceviz' isimli ilk albümünü çıkardı. Polat'ın, şarkıcılığın yanı sıra kişisel bakım ürünleri sattığı bir markası var.



