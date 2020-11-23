Ebru Polat iç çamaşırıyla duşta! 'Fazla seksi olur diye...'

Kendi kozmetik markasına çıkaran Ebru Polat olay bir paylaşım yaptı.

Geçtiğimiz gün Gülşah Saraçoğlu'nun çıkardığı şampuanın reklamı için salonda saçlarını yıkayan Seray Sever'i gören Polat 'racon bu mu' diyerek reklam için duşa girdi.

Sütyeniyle duş alan ve bu anları kaydeden Ebru Polat herkesi şoke etti.

Polat yaptığı paylaşımın ardından ise iddialı konuştu. Polat açıklamasında "Fazla seksi olur diye tek story atabildim. İkinciyi sildim. Böyle seyleri hiç sevmiyorum ama madem racon bu uyalım" dedi.

