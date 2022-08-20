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  4. Ebru Polat Okan Buruk paylaşımını görünce şoke oldu! "Terbiyesizliğe bak"

Ebru Polat Okan Buruk paylaşımını görünce şoke oldu! "Terbiyesizliğe bak"

20.08.2022 07:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray Ümraniyespor'u 1-0 mağlup etti. Sosyal medyada ise Okan Buruk gündem oldu. O sırada Ebru Polat'ın adıyla Okan Buruk hakkında küfürlü bir paylaşım yapıldı. Bunu gören Polat sosyal medyadan isyan etti.

Ebru Polat Okan Buruk paylaşımını görünce şoke oldu! "Terbiyesizliğe bak"

Galatasaray deplasmanda karşılaştığı Ümraniyespor'u 1-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk sosyal medyada gündem oldu.

Okan Buruk gündemdeyken ilginç bir olay yaşandı. Okan Buruk'un fotoğrafına Ebru Polat ismiyle küfürlü yorum yapıldı.

Polat'ın paylaşımında "Bu a... çocuguyla olmayacağını söyledim" deniyordu. Bu paylaşımı gören ünlü şarkıcı şoke oldu ve şu sözlerle isyan etti:

Ekran-Alıntısı
"Facebook fan sayfama kim girip bunu yazdıysa kim olursa olsun yasal işlem başlatıyorum. Terbiyesizliğe bak!"

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Anahtar Kelimeler:
Okan Buruk Ebru Polat
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