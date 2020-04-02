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  4. Ebru Polat Seda Akgül'e inat dans etti! 'Ağzı lağım kokan...'

Ebru Polat Seda Akgül'e inat dans etti! 'Ağzı lağım kokan...'

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2020 09:14 | Son Güncelleme

Seda Akgül Ebru Polat'a şişme bebek deyince ortalık karışmıştı. Polat son olarak banyoda dans ederek Akgül'e sert sözlerle göndermelerde bulundu.

Seda Akgül Söylemezsem Olmaz programında 'Karantina sonrası her gün bir sevgilim olacak' diyen Ebru Polat’a 'Şişme bebek' demişti. Ebru Polat’ın bu sözleri duyunca Akgül’e sert çıkmış ve 'Kes lan sesini!' diyerek yanıt vermişti.

Karantina günlerinde evde kalan Polat danslarıyla sık sık gündem oluyor.

Seda Akgül Ebru Polat'a 'şişme bebek aranıyor' dedi ortalık karıştı! 'Kes lan sesini'Seda Akgül Ebru Polat'a 'şişme bebek aranıyor' dedi ortalık karıştı! 'Kes lan sesini'

Akgül Polat'ın mini etekle dans etmesine de takılmış ve "aranıyor" yorumunda bulunmuştu. Polat Akgül'e inat banyoda beline havlu bağlayarak dans etti.

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O anları yayınlarak ise "Düşmanların gözü yaşlı" notunu düştü. Polat daha sonra ise "Bir daha benim tarzıma, görüntüme, özgürlüğüme kötü kalpli ağzı lağım kokan dış kapının dış mandalları karışmasın" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Ebru Polat Seda Akgül, Ebru Polat,

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