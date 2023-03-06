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  4. Ebru Polat siyah minik bikinisiyle kıvrımlarını sergiledi! Cesur pozuna yorum yağdı

Ebru Polat siyah minik bikinisiyle kıvrımlarını sergiledi! Cesur pozuna yorum yağdı

06.03.2023 09:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Ebru Polat geçtiğimiz günlerde Dubai'ye tatile gitti. Siyah minik bikinisiyle kıvrımlarını sergilemekten kaçınmayan ünlü ismin cesur pozları adeta sosyal medyayı salladı.

Ebru Polat siyah minik bikinisiyle kıvrımlarını sergiledi! Cesur pozuna yorum yağdı

Uzun süredir sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlü şarkıcı Ebru Polat, geçtiğimiz gün Dubai’ye gitti. Havaalanı yolundan uçak tecrübesine kadar her detayı takipçileri ile anbean paylaşan ünlü ismin son paylaşımları olay oldu.

Asıl mesleği avukatlık olan ancak seneler önce müzik piyasasına giriş yaparak kariyer planlamasını bambaşka bir tarafa çeviren ünlü şarkıcı Ebru Polat'ın bikinili pozları nefes kesti.

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Ünlü isme takipçileri; 'Efsane geri döndü', 'Yerli jennifer Lopez', 'Riya gibisin' gibi yorumlar yaptılar.

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İzmir doğumlu Ebru Polat, 30 Haziran 1983 yılında dünyaya geldi. Erken yaşlarda bale eğitimi alan Polat, müzikle küçük yaşlarda tanıştı.

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Lisans eğitimini Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tamamlayan güzel şarkıcı, bir süre avukatlık yaptıktan sonra Londra'da Royal Akademi'den müzik eğitimi alarak 2007 yılında 'Çetin Ceviz' isimli ilk albümünü çıkardı.

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Gerçek adı 'Filiz Sarıkaya' olan Ebru Polat, sonrasında Ebru Polat ismini kullanmaya devam etmiştir.

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Ebru Polat sosyal medya ünlü şarkıcı

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