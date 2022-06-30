Ebru Polat'tan olay yaratan kalça dansı! Sosyal medyayı kasıp kavurdu...

Güzel şarkıcı Ebru Polat, özel hayatıyla ilgili yaptığı paylaşımlar ve cesur pozlarıyla takipçilerini mest etmeye devam ediyor. Her paylaşımıyla ayrı bir olay yaratan güzel şarkıcı, son olarak kalça dansı yaptığı videoyla gündeme geldi. Ebru Polat'ın çok konuşulan dansına beğeni yağdı.

KALÇA DANSIYLA SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Doğum günü için sevgilisi tarafından sürpriz yapılan ünlü şarkıcı Ebru Polat, teknenin üstünde yaptığı kalça dansıyla herkesi büyüledi.

'Doğum günü dansım' şeklinde yaptığı paylaşımla kalçalarını kıvıran güzel şarkıcı düzgün fiziğiyle adeta olay yarattı.

BOĞAZ POZLARI MEST ETTİ

Son olarak Instagram hesabından boğaz pozlarını paylaşan Ebru Polat'ın yeşil elbiseli kıyafetiyle çektirdiği pozlar herkesi büyüledi.

Muhteşem fiziği ve pozlarıyla göz kamaştıran Ebru Polat'ın bu pozlarına takipçileri beğeni yağdırmayı ihmal etmedi.

Ebru Polat'ın yeşil elbisesini sütyensiz tercih ettiği de gözlerden kaçmayan detay oldu.



