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Ebru Şahin’in bikinili pozları sosyal medyayı salladı

17.08.2023 13:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyaca ünlü basketbolcu Cedi Osman ve oyuncu eşi Ebru Şahin Çeşme'de tatil yapıyor. Geçtiğimiz yıl yaz aylarında evlenen çiftten Şahin fiziğini sergilediği pozları sosyal medya hesabından paylaştı.

2020 yazında Alaçatı'da aşk yaşamaya başlayan Ebru Şahin ile Cedi Osman, mutlu birlikteliklerinin ardından hayatlarını birleştirme kararı almıştı. Kapadokya'da sevgilisinin evlilik teklifine 'evet' diyen Ebru Şahin, 1 Temmuz'da Makedonya’nın Ohrid şehrinde ünlü basketbolcuyla nikâh masasına oturmuştu.

Eşi Cedi Osman ile tatile çıkan Şahin sosyal medyayı aktif kullanıyor. Oyunculuğu kadar güzelliği ile de dikkat çeken Ebru Şahin Instagram paylaşımlarıyla sosyal medyada gündem oldu.

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1 yıl önce evlendiği basketbolcu Cedi Osman ile tatile çıkan Şahin’in fotoğraflarını görenler kendilerini tutamadı.

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Güzel oyuncunun paylaşımlarına "Bu ne güzellik", "Fiziği muhteşem", "Efso pozlar", "Ebru ne yaptın yaktın buraları" yorumları geldi.

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Ebru Şahin Oyuncu evlilik sevgilisi

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