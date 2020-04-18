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Ebru Şallı'ya Uğur Akkuş'un eski eşinden mesaj

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2020 09:01 | Son Güncelleme

Ebru Şallı'nın 2013 yılında boşandığı eşi Harun Tan'dan olan oğlu 8 yaşındaki Pars hayatını kaybetti. Acı haber sonrası Uğur Akkuş'un eski eşinden Şallı'ya mesaj geldi.

Ebru Şallı'ya Uğur Akkuş'un eski eşinden mesaj

Yaklaşık bir yıldır lenfoma tedavisi gören Ebru Şallı'nın eski eşi Harun Tan'dan olan 8 yaşındaki oğlu Pars yaşamını yitirdi.

Ebru Şallı'nın oğlu Pars hayatını kaybetti! Pars'ın ölüm nedeni...Ebru Şallı'nın oğlu Pars hayatını kaybetti! Pars'ın ölüm nedeni...

Pars'ın ölümü magazin dünyasını da yasa boğarken ünlü isimlerden başsağlığı mesajları geldi.

Ünlülerden Ebru Şallı'ya başsağlığı mesajıÜnlülerden Ebru Şallı'ya başsağlığı mesajı

Uğur Akkuş'un eski eşi Gonca Derin de mesaj yayınlayan isimler arasındaydı.

goncaa

Bir dönem Uğur Akkuş ile olaylı bir boşanma süreci taşayan Gonca Derin Instagram hesabının hikaye bölümünden Ebru Şallı'ya başsağlığı diledi: “Acını en derinden hissediyorum. Sabırlar diliyorum.”

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Anahtar Kelimeler:
Ebru Şallı, pars tan, harun tan, taziye,

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Allah evlat acısı yaşatmasın...
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