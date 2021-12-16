Ebru Şancı kocası Alpaslan Öztürk'le ilgili itirafıyla tepki çekti!

'Sihirli Annem' dizisinde canlandırdığı 'Tuğçe' karakteriyle tanınan Damla Ersubaşı, Mustafa Can Keser ile 2020'de olaylı bir şekilde boşanmıştı. 'İhanet' ve 'şiddet' iddiaları sonrası yollarını ayıran ikili, aralarındaki buzları eritti ve barıştı.

Son dönemde teve2'de yorumculuk yapan Ebru Şancı bu konudaki sözleriyle dikkat çekti. Ebru Şancı açıklamasında futbolcu kocası Alpaslan Öztürk ile ilgili açıklamasıyla herkesi şaşırttı. Şancı sorular üzerine yorumunu hızlıca düzeltti.

TARTIŞMA ÇIKARAN AÇIKLAMA

Şancı açıklamasında "Eskiden kol kırılır yen içinde kalırmış. Şimdi Damla'nın en büyük hatası ortaya çıkarması" dedi. Ebru Şancı'nın bu yorumuna diğer sunucular "Nasıl bu sessiz kalınacak bir konu değil" tepkisini gösterince Şancı yorumuna şöyle devam etti:

"Ama bunu halk bilmek zorunda değil. Polise gitsin. Duyurup sonra barışmayacaksın artık! İlan edip 3 gün sonra kocam bey diye paylaşma. Eğer bindiğin dalı kesme. Herkes ben kavga etmiyor muyum kocamla? Kocam beni tartaklamıyor mu? Evet vurmuyor ama her evde var."

TARTAKLAMA GERİLİMİ

Ebru Şancı kocasına dair bu sözleriyle herkesi şaşırttı. Esin Övet ise Şancı'yı bölerek "Tartaklama derken... Bu iyi bir şeymiş gibi konuşmayalım" diyerek tepki gösterdi.

Şancı ise "Hayır asla... Ama her evde olan şey. Öyle kötü olarak tartaklama demiyorum" yanıtın verdi.

Şancı'nın açıklaması sosyal medyada da tepki gördü.



