Ece Erken canlı yayında 'Söylemezsem Olmaz' programından istifa etti!

Ece Erken, Beyaz TV’de yayınlanan ve sunuculuğunu yaptığı Söylemezsem Olmaz programından canlı yayında istifa ettiğini açıkladı.

ECE ERKEN’DEN İLK AÇIKLAMA

Ece Erken, bugün canlı yayında , Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile yaşadığı ilişki için sosyal medyada bilmeden yapılan yorumlar hakkında çok yorulduğunu belirterek Söylemezsem Olmaz'dan istifa etti.

Erken, yaptığı açıklamada; 'Allah çok büyük hiçbir açıklama yapmayacağım. Açıklama yapacak kişi ben değilim. Benim kendi çevremde çok mutlu huzurluyum. Güzel bir evlat yetiştiriyorum.

'HİÇBİR ZAMAN ÜÇÜNCÜ ŞAHIS OLMADIM'

Benim için zor bir gece oldu. Bilmeden yargılayanlara çok üzüldüm. Gerçeklerin ortaya çıkacağını da biliyorum. Burada biz bir aile olduk. Hiç lafı uzatmayacağım. İstifa etmem de istenmedi ama gerçekten yoruldum. Ben mücadele içinde değilim. Ben hiçbir zaman üçüncü şahıs olmadım. Şafak'ın dediği çok önemli bir şey var. 'Kim ne konuşursa gaddarlık yapar'. Bundan sonra Şafak gerekeni kanuni yollarla yapacak.' dedi.