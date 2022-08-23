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Ece Erken'den Alişan ve Buse Varol'a hodri meydan: "Bizimki altta kalır mı?"

23.08.2022 11:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eşi Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun 27 Ocak günü Bakırköy’de ortaklığını yaptığı balıkçı restoranında vurularak öldürülmesi sonrası zor bir süreçten geçen Ece Erken, çocuğuyla birlikte tatilin tadını çıkarıyor. Ünlü sunucu Ece Erken, yakın arkadaşı Alişan'nın kızını temizlik yaparken görüntülemesine atıfta bulunarak sosyal medya hesabında paylaşım yaptı. Oğlunu çalışırken kameraya alan Ece Erken, Alişan ve Buse Varol'u etiketleyip "Sizinki çalışırsa bizimki altta kalır mı?" notunu düştü.

Ece Erken'den Alişan ve Buse Varol'a hodri meydan: "Bizimki altta kalır mı?"

Ece Erken, eşi Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. 27 Ocak günü Bakırköy’de ortaklığını yaptığı balıkçı restoranında vurularak öldürülen eşi Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun acısını her daim yüreğinde yaşayan ünlü sunucu Ece Erken zor günleri geride bırakmaya çalışıyor. Geçtiğimiz günlerde Bakırköy 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında baygınlık geçiren ünlü sunucu Ece Erken, moral depolamak için tatiline devam ediyor.

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ALİŞAN'DAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM: "KÜÇÜKTEN BAŞLADI EV TEMİZLİĞİNE"

Küçük kızının elektrik süpürgesi ile oyununa dikkat çeken Alişan'ın "Aferim kızıma:) Küçükten başladı ev temizliğine" notunu düştüğü paylaşımı anımsatan Ece Erken dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

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ECE ERKEN'DEN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Oğlunun süpürge ile suları ileri ittiği görüntüyü paylaşan Ece Erken Alişan ve Buse Varol'u etiketleyerek şu notu düştü:

"Sizinki çalışırsa bizimki altta kalır mı?"

Ünlü sunucu Ece Erken'in paylaşımı görenleri gülümsetti.

HH

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Anahtar Kelimeler:
Alişan Buse Varol Ece Erken Şafak Mahmutyazıcıoğlu
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