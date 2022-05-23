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Ece Erken'i Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eski eşiyle ilgili yorum kızdırdı

23.05.2022 07:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ece Erken erken öldürülen kocası Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla bir pozunu paylaştı. Ece Erken'in paylaşımına gelen "İlk eşi ne yapsın 15 yıllık bir evliliği var" yorumunda bulununca Ece Erken kendini tutamadı.

Ece Erken'i Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eski eşiyle ilgili yorum kızdırdı

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesi sonrasında Ece Erken attığı her adımla gündeme geliyor. Reddi miras yapan ve soyadını da sosyal medyadan silen Ece Erken ölen eşiyle bir pozunu paylaştı.

Ece Erken öldürülen kocasıyla öpüştüğü anı paylaşarak "Bizimkisi bir aşk hikâyesi" yazdı. Bir takipçi ise bu paylaşıma "Ay Allah'ım yeter artık ilk eşi ne yapsın 15 yıllık bir evliliği var" yorumunda bulundu.

ECE

Ece Erken kendisine Benan Kocadereli'nin hatırlatılmasına kızdı ve paylaşıma şu yanıtı verdi:

Ece Erken reddi miras yapınca gerçek ortaya çıktı! Eski eşle ilgili yeni iddia... Ece Erken reddi miras yapınca gerçek ortaya çıktı! Eski eşle ilgili yeni iddia... "Tufaya düştü"

"Ne yapayım üzülmeyeyim mi 15-20 yıl geçmedi diye? Veya sevgili yapayım bir sürü, üzülmeyeyim nasıl arzu ederdiniz? İnanın o kadar boş o kadar zavallı geliyorsunuz ki gerçekler ortadayken."

Benan Kocadereli son olarak eski eşinin olan bir evi Ece Erken'e sormadan kiraya vererek gündeme gelmişti.

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Ece Erken
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