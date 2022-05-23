Ece Erken'i Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eski eşiyle ilgili yorum kızdırdı

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesi sonrasında Ece Erken attığı her adımla gündeme geliyor. Reddi miras yapan ve soyadını da sosyal medyadan silen Ece Erken ölen eşiyle bir pozunu paylaştı.

Ece Erken öldürülen kocasıyla öpüştüğü anı paylaşarak "Bizimkisi bir aşk hikâyesi" yazdı. Bir takipçi ise bu paylaşıma "Ay Allah'ım yeter artık ilk eşi ne yapsın 15 yıllık bir evliliği var" yorumunda bulundu.

Ece Erken kendisine Benan Kocadereli'nin hatırlatılmasına kızdı ve paylaşıma şu yanıtı verdi:

"Ne yapayım üzülmeyeyim mi 15-20 yıl geçmedi diye? Veya sevgili yapayım bir sürü, üzülmeyeyim nasıl arzu ederdiniz? İnanın o kadar boş o kadar zavallı geliyorsunuz ki gerçekler ortadayken."

Benan Kocadereli son olarak eski eşinin olan bir evi Ece Erken'e sormadan kiraya vererek gündeme gelmişti.

