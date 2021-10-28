Ece Erken ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu'ndan aşk dolu paylaşımlar!

Avukatlık yapan Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Benan Kocadereli ile evliyken Ece Erken ile aşk yaşamış, bu ihanet, evliliği bitirmişti. Şafak Mahmutyazıcıoğlu ise eşinden boşandıktan sonra sevgilisi Ece Erken ile nikah masasına oturarak adından söz ettirmişti. Bir dönem ayrılan ancak yine barışan Erken ve Mahmutyazıcıoğlu çifti, sosyal medya hesabından paylaştıkları mutluluk pozlarıyla dikkatleri üzerine topluyor.

Ece Erken ve eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, samimi pozlarını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

Sabah Şekerleri programıyla ünlenen Ece Erken, bir dönem evli bir erkekle aşk yaşadığı için büyük tepki çekmişti.

Eleştirilere aldırmayan çift, nikah masasına oturarak herkesi şaşırtmıştı.

Ece Erken, kıskançlık krizine girip sevgilisi Şafak Mahmutyazıoğlu'nun arabasını parçalamış, o dönem Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile evli olan Benan Kocadereli, Ece Erken'e tazminat davası açmıştı.

Benan Kocadereli, 100 bin TL tazminat talep etmiş, bu parayı şiddet gören kadınlar için harcayacağını duyurmuştu.



