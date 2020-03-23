Eda Ece: Çöpleri ayırıyorlar. Ben denk gelince...

Ankara Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında atık kağıt toplayıcılığının yasaklandığını duyurdu. Bunun üzerine Yasak Elma dizisinin Yıldız karakterine hayat veren oyuncu Eda Ece'den twitter hesabından kağıt toplayıcılarına destek mesajı yayınladı.

Eda Ece yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

"Maddi destek de sağlansın, toplumun en alt gelirli grubu. Ve çok önemli bir iş yapıyorlar, çöpleri ayırıyorlar, aslında hepimizin yapması gereken bir işi devralıyorlar. Onlara teşekkür ederiz. Ben denk geldiklerime her zaman yardım etmeye çalışıyorum. #kağıttoplayıcılığı"



