MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Eda Ece'nin nikah davetiyesi ortaya çıktı! O detay dikkatlerden kaçmadı

Eda Ece'nin nikah davetiyesi ortaya çıktı! O detay dikkatlerden kaçmadı

19.06.2023 10:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yasak Elma dizisinde hayat verdiği Yıldız karakteriyle büyük bir hayran kitlesine sahip olan ünlü oyuncu Eda Ece basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer ile nikah masasına oturmak için gün sayıyor. Ünlü ismin düğün davetiyesi de ortaya çıktı. Eda Ece'nin davetiyesindeki o detay dikkatlerden kaçmadı.

Eda Ece'nin nikah davetiyesi ortaya çıktı! O detay dikkatlerden kaçmadı

Yasak Elma dizisinde hayat verdiği Yıldız karakteriyle milyonların beğenisini kazanan Eda Ece 4 yıldır birliktelik yaşadığı basketbolcu Buğrahan Tuncer ile dünyavine girmek için gün sayıyor.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Eda Ece‘nin 21 Haziran’da kıyılacak olan nikah töreninin davetiyesi ortaya çıktı. Oldukça sade olan davetiyedeki o detay dikkatlerden kaçmadı.

eda ece sevgilisi

Güzel oyuncunun ''Ece'' sanılan soyadının ''Uzunalioğlu'' olduğunu görenler şaşkınlığını gizlemeyedi. Ünlü ismin davetiyesine sosyal medyada; 'Nasıl yani Ece değil mi soyadı?', ''Soyadının Ece olmadığını an itibarıyla öğrendim'', ''Ben neden Eda'nın soyadını hep Ece zannettim' gibi yorumlar yapıldı.

Eda Ece


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aşk açıklamasıyla kafaları karıştırdı! O soruya verdiği cevap şaşırttıAşk açıklamasıyla kafaları karıştırdı! O soruya verdiği cevap şaşırttı
'Artık kızını göremeyecek' iddiası'Artık kızını göremeyecek' iddiası
MasterChef All Star'da büyük olay! Diskalifiyesini istediMasterChef All Star'da büyük olay! Diskalifiyesini istedi
Anahtar Kelimeler:
Eda Ece Buğrahan Tuncer yasak elma Oyuncu ünlü oyuncu eda ece sevgilisi karakteri

En Çok Okunan Haberler

Abdüllatif Şener'in açıklamaları sonrası başlayan tartışmalara Ümit Özdağ da katıldı

Abdüllatif Şener'in açıklamaları sonrası başlayan tartışmalara Ümit Özdağ da katıldı

İkinci toplantıya saatler kala hükümetten asgari ücret açıklaması!

İkinci toplantıya saatler kala hükümetten asgari ücret açıklaması!

Şiddetli yağışlar bir ilde daha hayatı felç etti! Vatandaşlara kritik uyarı geldi: Yola çıkmayın

Şiddetli yağışlar bir ilde daha hayatı felç etti! Vatandaşlara kritik uyarı geldi: Yola çıkmayın

Tüm parasıyla araba aldı! Başına gelmeyen kalmadı

Tüm parasıyla araba aldı! Başına gelmeyen kalmadı

Tamamen transparan giyen Gülşen nefes kesti!

Tamamen transparan giyen Gülşen nefes kesti!

İsmail Kartal'ın oğlu ateşi yaktı!

İsmail Kartal'ın oğlu ateşi yaktı!

GÜNÜN VİDEOSU

2 kişinin hayatını kaybettiği feci kaza kamerada! Korkunç anlar...
2 kişinin hayatını kaybettiği feci kaza kamerada! Korkunç anlar...

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Yaşına kimse inanmıyor! Uzun yaşamının sırrını paylaştı

Yaşına kimse inanmıyor! Uzun yaşamının sırrını paylaştı

Çok satanlarda bir numara! Puma'nın sevilen şapkası şimdi indirimde

Çok satanlarda bir numara! Puma'nın sevilen şapkası şimdi indirimde

Dansın dozunu kaçırdı! Seyircinin kolunu kırdı

Dansın dozunu kaçırdı! Seyircinin kolunu kırdı

Çırılçıplak soyunup ağaçla cinsel ilişkiye girmeye çalıştı

Çırılçıplak soyunup ağaçla cinsel ilişkiye girmeye çalıştı

Şık tasarım, uzun pil ömrü, gürültü engelleme özelliği... Jabra Elite 4 Kulaklık indirimde

Şık tasarım, uzun pil ömrü, gürültü engelleme özelliği... Jabra Elite 4 Kulaklık indirimde

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.