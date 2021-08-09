Eda Nur Kaplan kimdir, neden intihar etti? İşte Eda Nur olayı…

Ancak şikâyet üzerine Eda Nur Kaplan’ın ismini verdiği bir zanlı gözaltına alınıp adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer zanlı için de çalışmalar devam ediyor. Olayın ardından annesine mesaj atan Eda Nur Kaplan, ‘’Anne küçük kızın bazı şeylere dayanamıyor artık.’’ diyerek, intihar etti.

EDA NUR KAPLAN OLAYI

Ankara’da 7 Ağustos 2021 Cumartesi saat 01.00 sıralarında Çankaya Alacaatlı Mahallesi'ndeki sitenin D bloğunda bir süredir ablasıyla birlikte yaşayan 18 yaşındaki Eda Nur Kaplan, 15'inci kattaki evlerinin balkonundan atladı. Sitede yaşayanların ihbarının ardından olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, yaptığı kontrollerin ardından Eda Nur’un yaşamını yitirdiğini tespit etti. Genç kızın cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Babasını küçük yaşta kaybeden, yetiştirme yurdunda büyüyen Eda Nur Kaplan'ın intihardan bir gün önce polise giderek, ablası ve kendisiyle beraber alkol alan iki kişinin cinsel saldırısına uğradığını iddia ederek, şikayetçi olduğu belirtildi. Sağlık kontrolüne götürülen Eda Nur Kaplan’ın kontrolünde cinsel saldırıya uğradığına yönelik herhangi bir bulguya rastlanılmadığı aktarıldı.

Fakat şikâyet üzerine ismini verdiği Mehmet A. yakalanarak gözaltına alınırken, Mehmet A.'nın sorgusunda ismini verdiği diğer şüpheli Yusuf G.'nin yakalanması için de çalışma başlatıldı. Mehmet A. emniyetteki ifadesinin arkasından delil yetersizliği sebebiyle serbest kalırken, Yusuf G.'nin yakalanması için çalışmaların devam ettiği aktarıldı.

'HAKKIMI YERDE BIRAKMAYIN' MESAJI

Bu esnada Eda Nur Kaplan’ın intihardan önce annesine cep telefonuyla mesaj attığı öğrenildi. Eda Nur Kaplan; mesajında, "Anne küçük kızın bazı şeylere dayanamıyor artık. Kızını çok harcadılar. Kimseye bir şeyini anlatamadı. Hep içine attı. Ama o da çok birikti. Dayanamıyor artık. Hiçbir şeylerin güzel olacağına inancı kalmadı. Her gün canı acıyacağına bir gün acısın deyip gidiyorum. Hakkını helal et. Ömer'i, ablamı, Aleyna'yı Almanya'yı çok seviyorum. Unutmayın beni. Hakkımı yerde bırakmayın lütfen. Ben katlanamıyorum, dimdik duramıyorum siz durun. Neyse hepinizi çok seviyorum, iyi bakın kendinize. Ben yapamadım ama siz güzel günler için yaşayın" ifadelerini kullandı.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma devam ederken, Eda Nur Kaplan, Ankara'da Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.



