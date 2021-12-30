Eda Taşpınar'ın güzellik ritüellerinden çıkıp hepimiz ele geçiren kuru fırçalama hakkında merak edilen her şey

Hemen herkesin şikayet ettiği cilt sorunları aslında çözümsüz değil. Kuru fırçalama tekniği ile dış faktörler yüzünden vücudunuzda ortaya çıkan kusurları azaltabilir ve cilt görünümünüzü eskisinden çok daha iyi bir hale getirebilirsiniz. Özellikle pürüzsüz bir bacak görünümü için tercih edilen bu teknik, dolaşım sisteminizi harekete geçirir. Siz de derinlemesine bakım sağlayan kuru fırçalar ile cildinizde yenilik ve temizlik hissi uyandırabilirsiniz. Bu noktada nereden başlayacağınızı bilemiyorsanız kuru fırçalama tekniğinin inceliklerini anlattığımız yazımıza göz atabilirsiniz.

Kuru fırçalama tekniği nedir?

Eda Taşpınar’ın güzellik ritüeli ile tekrar popüler olan kuru fırçalama, aslında Antik Çağ'dan beri bilinen bir teknik. Genelde SPA merkezlerinde ve otellerde sunulan bu hizmet, tam olarak ifade edildiği gibi cildi kuru bir fırça yardımı ile fırçalamak anlamına gelir. Kuru fırçalama yaparken dikkat etmeniz gereken nokta, fırçalama işlemini ayaklardan omuz bölgesine doğru yapmak. Yani fırçalama yönünüz en alt noktadan üst noktaya doğru olmalı. Eğer tek bir bölgeye bakım yapmak istiyorsanız yine aşağıdan yukarı doğru fırçalamaya özen gösterin. Bu işlem; sadece cildinizi yumuşatmakla kalmaz, aynı zamanda size kendinizi daha iyi hissettirir.

Kuru fırçalama tekniği nasıl uygulanır?

Kuru fırçalama tekniğini uygulamak için öncelikli olarak doğal bir kıl fırçaya ihtiyacınız var. Bu noktada genel olarak at kılı fırçalar önerilse de başlangıç aşamasında yumuşak kıllara sahip herhangi bir fırçayı tercih edebilirsiniz. Ancak zaman içerisinde kılları daha sert olan bir fırçaya geçmeniz gerekebilir. Ayrıca kuru fırçalamanın duştan önce yapıldığında çok daha etkili olduğunu belirtmemiz gerek. Eğer siz de daha sağlıklı görünen bir cilde kavuşmak istiyorsanız duş rutininize kuru fırçalamayı eklemeyi unutmayın. Uygulama esnasında fırçanızı hiçbir ürün eklemeden kullanabilir, dilerseniz üzerine hafif bir yağ ya da losyon da koyabilirsiniz. Böylece cildiniz için etkili bir bakım sağlayabilirsiniz.

Kuru fırçalama tekniğinin faydaları neler?

Söz konusu vücut bakımı olduğunda sık sık adı geçen kuru fırçalama tekniğinin faydaları saymakla bitmez. Doğal peeling etkisi ile cildinizi ölü deriden arındırmanızı sağlayan bu teknik, vücudunuzun rahatlamasına yardımcı olur. Ciltte hapsolan yağı ve kiri temizleyerek gözeneklerinizi açan kuru fırçalama ile cildiniz çok daha kolay nefes alır. Ayrıca kuru fırçalama yaparken vücudunuzdaki lenf akışı uyarılır. Bu da toksinlerden kurtulmanıza ve bağışıklık sisteminizin güçlenmesine yardım eder. Eğer düzenli fırçalama işlemini sağlıklı beslenme ve spor programları ile birleştirirseniz cildinizdeki selülit görünümünü de azaltabilirsiniz. Özetlemek gerekirse kuru fırçalama tekniğini cilt bakım rutininize katarak evinizde SPA ortamı oluşturabilir ve cildinizin çok daha güzel görünmesini sağlayabilirsiniz.

1. En popüler fırçalardan biri: Eda Taşpınar Doğal At Kılı Fırçası

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Bir dolaşım bozukluğu olan selüliti doğal yollar ile yenmek mümkün. Bunun için Eda Taşpınar Doğal At Kılı Fırçası ile bacaklarınıza kuru masaj yaparak kan dolaşımını hızlandırabilir ve selülit görünümünü en aza indirebilirsiniz. Bacaklarınızın yanında karın ve kol gibi diğer bölgelerinizde de kullanabileceğiniz bu ürün, 5 haftalık düzenli kullanımda gözle görülür bir etki yaratır. Meşe ağacından üretilen ahşap üzerinde yer alan tutacı sayesinde kolayca uygulayabileceğiniz bu fırça, doğal at kılları sayesinde cildinize etkili bir bakım yapar.

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2. %100 doğal bir ürün arayanlar için: Buba Life Doğal At Kılı Vücut Fırçası

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Ahşap tabanı ve rahat tutuş imkanı sağlayan şeritli tasarımı ile kullanımı epey kolay olan Buba Life Doğal At Kılı Vücut Fırçası, sentetik hiçbir ham madde içermeyen yapısı ile ön plana çıkar. Yumuşak kılları sayesinde hassas ve ince bir cilt yapısına sahip olanların da rahatlıkla tercih edebileceği bu fırça, ödemden ve toksinlerden kurtulmanızı sağlayarak daha parlak bir cilde kavuşmanıza yardımcı olur. Doğal bir detox yapmanızı sağlayacak bu fırçayı siz de bir an önce denemelisiniz.

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3. Ocean %100 Doğal At Kılı Selülit Fırçası, ergonomik tasarımı ile rahat bir kullanım sunar!

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Diğer fırçalardan farklı olarak uzun kolu ile dikkat çeken Ocean %100 Doğal At Kılı Selülit Fırçası, rahatına düşkün olanlar için doğru bir tercih olabilir. Pratik bir kullanım sağlayan bu fırça, kuruluktan pullanan ve kıl dönmesi sorunu yaşayan bacaklara iyi gelir. Düzenli kullandığınız takdirde ilk haftadan itibaren gözle görülür bir etki sağlayan bu ürün, daha canlı ve pürüzsüz bir cilde kavuşmanıza yardımcı olur.

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4. Mar’le %100 Doğal At Kılı Yüz Bakım Fırçası sayesinde yüzünüzdeki cilt problemleri ile savaşabilirsiniz!

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Mar’le %100 Doğal At Kılı Yüz Bakım Fırçası, peeling etkisi sayesinde cilt yüzeyindeki ölü derileri atarak gözenekleri açar. Düzenli olarak uyguladığınızda yüzünüzdeki ince çizgileri ve kırışıklıkları azaltan bu ürün, pürüzsüz bir cilt görünümü isteyenler için doğru bir tercih olabilir. Ergonomik tasarımı ile herkesin beğenisini kazanan bu fırça ile cildinizin nefes almasına ve toksinlerden arınmasına yardımcı olabilirsiniz. Yüz fırçanızı uygulama sonrasında nemli bir bezle temizleyebilirsiniz.

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5. Bio-Oil Cilt Bakım Yağı, kuru fırçalama ritüeliniz için yardımcı bir ürün olabilir!

Dünyanın 1 numaralı çatlak bakım ürünü olarak bilinen Bio-Oil Çatlak Oluşumunu Önleyici Cilt Bakım Yağı, 8 haftada gözle görülür bir etki yaratır. Cilt lekelerine, kırışıklıklara ve ciltteki kuruluğa karşı da bakım yapan bu yağ; A ve E vitaminleri, papatya, biberiye, lavanta ve calendula yağları içerir. Siz de kuru fırçalama esnasında fırçanızın üzerine bu üründen birkaç damla ekleyerek çatlak görünümünün daha hızlı iyileşmesine yardımcı olabilirsiniz.

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6. Vücudunuzu fırçaladıktan sonra Krauterhof Selülit Karşıtı Jel ile destekleyin!

Güçlü formülü ile beğeni kazanan Krauterhof Selülit Karşıtı Jel, ısıtma etkisi ile selülit görünümünü azaltarak daha pürüzsüz bir cilde kavuşmanıza yardımcı olur. Düzenli kullanımı spor ve diyet ile desteklediğiniz takdirde fark edilir sonuçlar yaratan bu ürün, ciltteki renk eşitsizliğini giderir. Yoğun bir nemlendirme de sağlayan bu jel; içeriğinde kafein, carnitin, nane yağı, biberiye ve panthenol barındırır. Kuru fırçalamadan önce ya da sonra kullanabileceğiniz bu ürün, fırçalamanın sağladığı faydaları destekleyerek daha hızlı sonuç almanızı sağlar.

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