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Efe Tur iletişim bilgileri, çağrı ve şikayet hattı numarası

YAŞAM HABERLERİ  | 16.10.2020 09:32 | Son Güncelleme

Şehirler arası yolculuklarınızda güvenilir tercihiniz Efe Tur, seyahat rotasındaki şehirlere her geçen gün bir yenisini ekliyor. Efe Tur iletişim bilgilerini kullanarak yolculuğunuz ve biletinizle ilgili tüm sorulara yanıt arayabilir ve müşteri hizmetlerinden destek alabilirsiniz. Ayrıca dijital kanallar aracılığıyla da Efe Tur'la iletişim kurabilirsiniz.

Efe Tur iletişim bilgileri, çağrı ve şikayet hattı numarası

Efe Tur, güvenli bir yolculukla sevdiklerinize sağlıkla ve huzurla kavuşmanızı amaç edinmiştir. 1990 yılında aile şirketi olarak kurulan ve “önce insan” sloganıyla hareket eden Efe Tur konforlu yolculuk hizmetinde sağladığı güvenceyi müşteri hizmetlerinde de sağlıyor. Efe Tur kullanıcıları, her türlü bilet işlemini telefon veya internet üzerinden kolaylıkla gerçekleştirebiliyor. Efe Tur müşteri hizmetlerine bağlanmak için ihtiyaç duyabileceğiniz Efe Tur telefon numarası, Efe Tur şikâyet hattı numarası gibi tüm detayları bu yazıda bir araya getirdik. İşte Efe Tur iletişim bilgileri...

Efe Tur İletişim Bilgileri

Efe Tur Web Adresi ve Sağladığı Hizmetler

  • Her türlü sefer bilgisi, bilet satın alma işlemi ve iletişim detayları için Efe Tur internet sitesi adresi: efetur.com.tr
  • Efe Tur internet sitesine üyelik oluşturarak işlemlerinizi daha hızlı gerçekleştirebilirsiniz. Böylece online bilet alma işlemlerini de site üzerinden yapabilirsiniz.
  • Efe Tur "Yolcumu İzliyorum" seçeneği ile Efe Tur'u tercih eden sevdiklerinizin seyahatini takip etmenizi ve seyahat ile ilgili bilgi edinebilmenizi sağlıyor.
  • Buraya tıklayarak her türlü şikâyet ve önerileriniz için form doldurabilirsiniz. İsim, soyisim, e-posta, cep telefonu gibi bilgilerinizle mesajınızı iletmeniz yeterlidir. Kısa sürede Efe Tur yetkililerinden mesajınıza dönüş sağlanır.
  • Efe Tur kapsamındaki her türlü kampanya, duyuru ve iş ilanı için efetur.com.tr'yi takip edebilirsiniz.
  • Efe Tur ailesinin bir üyesi olmak ve açık pozisyonlara başvuruda bulunmak için de web sitesini inceleyebilirsiniz.

    Efe Tur Müşteri Hizmetleri

    Efe Tur çağrı merkezine bağlanarak bütün seferler hakkında bilgi sahibi olabilir, bilet satın alma ve rezervasyon işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıca bütün öneri, istek ve sorularınızı da iletebilirsiniz. Bütün bunlar için Efe Tur numarası: 0850 600 00 10

    Efe Tur Şikâyet Hattı

    Efe Tur şikâyet hattı olarak da 0850 600 00 10 numarasını kullanabilirsiniz.

    Efe Tur Adres Bilgileri

  • Efe Tur genel müdürlük adres bilgileri şöyledir: Ömerağa Mahallesi, Şehabettin Bilgisu Caddesi, No:108, Merkez/Kocaeli
  • Her türlü mesajınızı iletmeniz için e-posta adresi: info@efetur.com.tr

    Efe Tur Sosyal Medya ve Uygulama Bilgileri

    Efe Tur’dan haberdar olmak için sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook üzerinden onlineefetur kullanıcı adıyla Efe Tur’a ulaşabilirsiniz.
    Ayrıca işlemlerinizi internet sitesine ya da çağrı merkezine ulaşmadan, Efe Tur uygulamasını indirerek daha hızlı gerçekleştirebilirsiniz. App Store ve Google Play Store üzerinden Efetur Mobil uygulamasını indirebilirsiniz.

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