Efe Tur iletişim bilgileri, çağrı ve şikayet hattı numarası

Efe Tur, güvenli bir yolculukla sevdiklerinize sağlıkla ve huzurla kavuşmanızı amaç edinmiştir. 1990 yılında aile şirketi olarak kurulan ve “önce insan” sloganıyla hareket eden Efe Tur konforlu yolculuk hizmetinde sağladığı güvenceyi müşteri hizmetlerinde de sağlıyor. Efe Tur kullanıcıları, her türlü bilet işlemini telefon veya internet üzerinden kolaylıkla gerçekleştirebiliyor. Efe Tur müşteri hizmetlerine bağlanmak için ihtiyaç duyabileceğiniz Efe Tur telefon numarası, Efe Tur şikâyet hattı numarası gibi tüm detayları bu yazıda bir araya getirdik. İşte Efe Tur iletişim bilgileri...
Efe Tur çağrı merkezine bağlanarak bütün seferler hakkında bilgi sahibi olabilir, bilet satın alma ve rezervasyon işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıca bütün öneri, istek ve sorularınızı da iletebilirsiniz. Bütün bunlar için Efe Tur numarası: 0850 600 00 10
Efe Tur şikâyet hattı olarak da 0850 600 00 10 numarasını kullanabilirsiniz.
Efe Tur’dan haberdar olmak için sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook üzerinden onlineefetur kullanıcı adıyla Efe Tur’a ulaşabilirsiniz.
Ayrıca işlemlerinizi internet sitesine ya da çağrı merkezine ulaşmadan, Efe Tur uygulamasını indirerek daha hızlı gerçekleştirebilirsiniz. App Store ve Google Play Store üzerinden Efetur Mobil uygulamasını indirebilirsiniz.
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