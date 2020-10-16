Efe Tur iletişim bilgileri, çağrı ve şikayet hattı numarası

Efe Tur, güvenli bir yolculukla sevdiklerinize sağlıkla ve huzurla kavuşmanızı amaç edinmiştir. 1990 yılında aile şirketi olarak kurulan ve “önce insan” sloganıyla hareket eden Efe Tur konforlu yolculuk hizmetinde sağladığı güvenceyi müşteri hizmetlerinde de sağlıyor. Efe Tur kullanıcıları, her türlü bilet işlemini telefon veya internet üzerinden kolaylıkla gerçekleştirebiliyor. Efe Tur müşteri hizmetlerine bağlanmak için ihtiyaç duyabileceğiniz Efe Tur telefon numarası, Efe Tur şikâyet hattı numarası gibi tüm detayları bu yazıda bir araya getirdik. İşte Efe Tur iletişim bilgileri...

Efe Tur İletişim Bilgileri

Efe Tur Web Adresi ve Sağladığı Hizmetler