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    4. Efes Antik Kenti'ndeki görüntüler tartışılmaya devam ediyor! Bu kez İzmir Marşı'yla gönderildiler... Türklere kapatılınca tepkiler gecikmedi

    Efes Antik Kenti'ndeki görüntüler tartışılmaya devam ediyor! Bu kez İzmir Marşı'yla gönderildiler... Türklere kapatılınca tepkiler gecikmedi

    19.06.2024 10:46
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    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    19.06.2024 10:46
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    Her yıl milyonlarca turistin ziyaret ettiği İzmir’in Selçuk ilçesinde bulunan Efes Antik Kenti’nde düzenlenen özel etkinlik protesto edildi. Bir gemiyle gelen yabancı turistler için Celsus Kütüphanesi kapatıldı ve yemek organizasyonu düzenledi. Yapılan 'özel etkinlik' nedeniyle bireysel olarak gelen ziyaretçilerin alana alınmaması İzmir Marşı'yla protesto edildi.

    Yerli ve yabancı turistlerin sık ziyaret ettiği popüler lokasyonlardan biri olan İzmir’in Selçuk ilçesinde bulunan Efes Antik Kenti’nden bu kez tepki sesleri yükseldi.

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    Antik kentin bir özel organizasyon için kapatılmasına bölgeyi ziyaret eden turistler tepki gösterdi. Bir geminin yemekli organizasyonunun yapıldığı alana alınmayan bireysel ziyaretçiler İzmir Marşı'yla protesto etti.

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    Protestolar sebebiyle “özel davet” kısa sürede sonlandırıldı ve Efes Antik Kenti’ni görmeye gelenlerin ziyaretine yeniden açıldı. Vatandaşların durumu protesto ettiği görüntüler sosyal medyada yayıldı.

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    Protesto Efes Antik Kenti
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