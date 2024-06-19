Yine Yunanistan yine hesap kıyaslaması! Bu kez Selanik'te "şehrin en iyi otelindeyim" diyerek fiyatları gösterdi... "Türkiye'de biz bayağı soyguna maruz kalıyoruz"

Türk turistlerin tatil lokasyonları arasında ilk sıraya yerleşen Yunanistan'da yaz yoğunluğu devam ediyor.

Yunanistan'ın Selanik şehrinde tatil yapan bir Türk, Yunanistan ve Türkiye arasındaki fiyatları kıyaslayarak, "Yunanistan çok ucuz, her şey bedava, Türkiye çok pahalı diyen sosyal medya fenomenleri ve buraya gelenler vardı. Oğlum %100 haklısınız. Şu an Selanik'teyiz. 5 yıldızlı bir otelin rooftop (çatı katındayız). Türkiye'de biz bayağı soyguna maruz kalıyoruz. Bayağı bayağı soyuluyoruz. Şehrin en iyi otellerinden birindeyim şu anda. Asıl abartı asıl kazık Türkiye'de" dedi.

O anlara sosyal medya kullanıcılarından yorum ve beğeni yağdı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Türkiye'de fiyatlar çok yüksek" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Gerçekten çok üzücü" yorumunu yaptı.







