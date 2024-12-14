Plajda hareketli dakikalar! Kıyıya yaklaşan köpek balığı çevredekileri korkuttu: O anlar cep telefonuyla kaydedildi

MYNET|DIŞ HABERLER Küba'nın Cayo Santa Maria bölgesindeki bir plajda hareketli dakikalar yaşandı. Kıyıdan sadece birkaç metre uzaklıkta bulunan bir köpek balığının görüntüsü bile plajda bulunanları korkutmaya yetti. O anlar katamaranda bulunan bir kişi tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Olaya ilişkin olarak herhangi bir yaralanma bildirilmedi.

Yerel halk bölgede köpek balığının görülmesinin nadir olduğunu vurgulayarak, "Köpek balıkları yıllardır kıyıya yakın görülmedi ve kıyıya bu kadar yakın olmaları da nadirdir" ifadelerini kullandı. Bir başka yerel sakin olan Manuel, "Küba plajlarında köpek balıklarının varlığı yaygın değildir."dedi.