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  4. Ege Kökenli transparan elbisesiyle nefes kesti! Göğüs dekolteli poza beğeni yağdı

Ege Kökenli transparan elbisesiyle nefes kesti! Göğüs dekolteli poza beğeni yağdı

29.12.2022 15:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekranların güzel oyuncusu Ege Kökenli, iddialı Instagram paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Transparan bir elbise tercih eden Ege Kökenli, göğüs ve omuz dekoltesiyle dikkat çekti.

Ege Kökenli transparan elbisesiyle nefes kesti! Göğüs dekolteli poza beğeni yağdı

Siyah mini bir elbise giyen Ege Kökenli, son paylaşımıyla takipçilerini adeta büyüledi. Ege Kökenli'nin dekolteli stiline ünlü isimler kayıtsız kalamadı.

Ege Kökenli transparan elbisesiyle takipçilerini mest etti! Göğüs dekoltesi dikkat çekti

Bir derginin davetine yetişmeye çalışan Ege Kökenli'nin paylaşımına meslektaşı Erdem Kaynarca'dan ''Son dakika yetiştin ama gördük'' yorumu geldi.

Ege Kökenli transparan elbisesiyle takipçilerini mest etti! Göğüs dekoltesi dikkat çekti

Güzel oyuncunun iddialı karelerini Yüsra Geyik, Rabia Soytürk ve Murat Ceylan gibi isimler de beğendi.

Ege Kökenli transparan elbisesiyle takipçilerini mest etti! Göğüs dekoltesi dikkat çekti

29 yaşındaki Ege Kökenli'ye ''Yaş aldıkça daha da güzelleşiyor'' ve ''Bu güzelliği ekranlarda daha çok görmek istiyoruz'' gibi yorumlar yapıldı.

Ege Kökenli transparan elbisesiyle takipçilerini mest etti! Göğüs dekoltesi dikkat çekti

2006 yılından beri oyunculuk yapan Ege Kökenli, en son Duy Beni dizisinde rol almıştı. Ege Kökenli'nin Hava Muhalefeti filmiyle setlere geri dönmesi bekleniyor.

Ege Kökenli transparan elbisesiyle nefes kesti! Göğüs dekolteli poza beğeni yağdı

Özel hayatıyla da merak uyandıran yıldız, İsrailli iş insanı Lior Ahituv ile evli.

Ege Kökenli transparan elbisesiyle nefes kesti! Göğüs dekolteli poza beğeni yağdı

Ege Kökenli transparan elbisesiyle nefes kesti! Göğüs dekolteli poza beğeni yağdı


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