Ege Kökenli transparan elbisesiyle nefes kesti! Göğüs dekolteli poza beğeni yağdı

Siyah mini bir elbise giyen Ege Kökenli, son paylaşımıyla takipçilerini adeta büyüledi. Ege Kökenli'nin dekolteli stiline ünlü isimler kayıtsız kalamadı.

Bir derginin davetine yetişmeye çalışan Ege Kökenli'nin paylaşımına meslektaşı Erdem Kaynarca'dan ''Son dakika yetiştin ama gördük'' yorumu geldi.

Güzel oyuncunun iddialı karelerini Yüsra Geyik, Rabia Soytürk ve Murat Ceylan gibi isimler de beğendi.

29 yaşındaki Ege Kökenli'ye ''Yaş aldıkça daha da güzelleşiyor'' ve ''Bu güzelliği ekranlarda daha çok görmek istiyoruz'' gibi yorumlar yapıldı.

2006 yılından beri oyunculuk yapan Ege Kökenli, en son Duy Beni dizisinde rol almıştı. Ege Kökenli'nin Hava Muhalefeti filmiyle setlere geri dönmesi bekleniyor.

Özel hayatıyla da merak uyandıran yıldız, İsrailli iş insanı Lior Ahituv ile evli.



