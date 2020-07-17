Eğer bunları yapmazsanız cildiniz sarkabilir! Her yaşta genç görünmek için...

Cilt zamanla gerginliğini kaybeder, kolajen üretimi ve yağ doku tabakası azalır ve elastik dokusunda gevşemeler yaşanan ciltte nem kaybıyla beraber sarkmalar meydana gelir. Bu yaş aldıkça oldukça normal ve doğal bir süreçtir fakat aynadaki görüntümüze bakarken can sıkıcı olabilir. Bu durumlarla olabildiğince geç karşılaşmak istiyorsanız ve erken yaştan itibaren bıçak altına yatmak istemiyorsanız cilt sarkmalarının sebepleri hakkında bilgi sahibi olmalı ve ne kadar erken önlem almaya başlarsanız o kadar yararınıza olacağını bilmelisiniz.

CİLT SARKMALARI NEDEN OLUR?

Cilt sarkmalarının başlıca sebebi ilerleyen yaştır. Özellikle menopoz sonrası kadınların cilt hücreleri kendini yenilemeyi yavaşlatır. Fakat yaşınız genç olsa bile cildinizin düşmanı olan bazı alışkanlıklara sahip olmanız cildinizin erkenden sarkmasına yol açabilir. Bunlar;

Yeterince uyumama

Yoğun stres altında çalışma

Sağlıksız beslenme

Yeterince su içmeme

Güneş ışınlarından korunmama

Sigara ve alkol kullanımı

Ani kilo değişimleri ve şok diyetler,

Vitamin ve mineral tüketimine önem vermeme ( özellikle taze sebze ve meyveler)

Düzenli olarak cildinizi nemlendirme alışkanlığınızın olmaması gibi sebeplerdir.

CİLT SARKMALARINI GECİKTİRMENİN YÖNTEMLERİ

Öncelikle yukarıda belirttiğimiz ana sebeplerden olabildiğince kaçınmalı, cildinize ve sağlığınıza dikkat ederek ona hak ettiği değeri vermelisiniz. Zamanınız ne kadar az olursa olsun uyku düzeninize önem vermeli, beslenme düzeninize dikkat etmeli, öğünlerinize taze sebze ve meyveleri mutlaka eklemeli, bol su içmeli ve yüksek faktörlü bir güneş kremi sürmeden evden asla çıkmamalısınız.