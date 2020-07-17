Eğer bunları yapmazsanız cildiniz sarkabilir! Her yaşta genç görünmek için...

Cilt zamanla gerginliğini kaybeder, kolajen üretimi ve yağ doku tabakası azalır ve elastik dokusunda gevşemeler yaşanan ciltte nem kaybıyla beraber sarkmalar meydana gelir. Bu yaş aldıkça oldukça normal ve doğal bir süreçtir fakat aynadaki görüntümüze bakarken can sıkıcı olabilir. Bu durumlarla olabildiğince geç karşılaşmak istiyorsanız ve erken yaştan itibaren bıçak altına yatmak istemiyorsanız cilt sarkmalarının sebepleri hakkında bilgi sahibi olmalı ve ne kadar erken önlem almaya başlarsanız o kadar yararınıza olacağını bilmelisiniz.
Cilt sarkmalarının başlıca sebebi ilerleyen yaştır. Özellikle menopoz sonrası kadınların cilt hücreleri kendini yenilemeyi yavaşlatır. Fakat yaşınız genç olsa bile cildinizin düşmanı olan bazı alışkanlıklara sahip olmanız cildinizin erkenden sarkmasına yol açabilir. Bunlar;
Öncelikle yukarıda belirttiğimiz ana sebeplerden olabildiğince kaçınmalı, cildinize ve sağlığınıza dikkat ederek ona hak ettiği değeri vermelisiniz. Zamanınız ne kadar az olursa olsun uyku düzeninize önem vermeli, beslenme düzeninize dikkat etmeli, öğünlerinize taze sebze ve meyveleri mutlaka eklemeli, bol su içmeli ve yüksek faktörlü bir güneş kremi sürmeden evden asla çıkmamalısınız.
Son yıllarda oldukça popüler olan yüz yogası, düzenli olarak yapıldığında yüz kaslarını harekete geçiren ve etkisini gösteren bir yöntem. İşte size her gün düzenli olarak yaptığınızda farkı hissedeceğiniz bir kaç yüz yogası hareketi!
Bu hareket için dudaklarının arasına bir kalem alın ve yüzünüzün başka bir yerini kırıştırmamaya özen göstererek ve fazla mimik yapmadan kalemi öne ve arkaya hareket ettirin. Dudak çevresindeki kasların zorlandığını hissediyorsanız hareket işe yarıyor demektir. Bu hareketi gün içerisinde bir kaç kez tekrarlamalısınız.
Göz çevrenizi sıkılaştırmak için üç parmağınızı kaşlarınızın üzerine koyun ve kaşınızı hafifçe yukarı kaldırın. Bu hareketi yaparken alnınızı kırıştırmamaya özen göstermelisiniz. Kaşlarınızı yukarı kaldırırken aynı anda hafifçe aşağıya doğru çatmaya çalışın. Kaş ve göz çevrenizdeki kasların çalıştığını hissedeceksiniz. Bu hareketi 15 defa tekrarlayabilirsiniz.
Bu harekette ise başınızı geriye doğru atarak alt dudağınızı mümkün olduğu kadar üst dudağınıza doğru yukarıya kaldırmaya çalışın.
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