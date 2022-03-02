KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. SAĞLIK
  4. Eğer vücudunuzda fazlaysa bu diyeti uygulamalısınız...

Eğer vücudunuzda fazlaysa bu diyeti uygulamalısınız...

02.03.2022 10:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Histamin vücudun sağlığı için gerekli olan bir azot bileşiğidir. Vücudun kendini koruması ve iyileştirmesi için histamin çok önemlidir. Tüm memelilerin vücudunda bulunan histaminin yüksekliği istenmeyen bir durumdur. Yüksek histamini önlemek adına histamin diyeti uygulanmalıdır. İşte histamin yüksekliğinin zararları ve histamin diyeti…

Eğer vücudunuzda fazlaysa bu diyeti uygulamalısınız...

Histamin, bağışıklık ve sindirim sistemi içerisinde bulunur. Histaminin görevi vücudu dışarıdan gelen otansiyel tehditlerden; alerjenler, toksinlerden korumaktır. Histamin vücut için gerekli olsa da bazı sebeplere bağlı olarak histamin normal oranına göre yükselmektedir bu da çeşitli hastalıklara neden olmaktadır. Histamin yüksekliğini önlemek adına histamin diyeti uygulanmalıdır. Uzman Diyetisyen Zülal Yalçın histamin diyeti hakkında bilgi verdi.

HİSTAMİN İNTOLERANSI NEDİR?

Bazı durumlarda ise kandaki histamin oranı çok yükselir. Beden ürettiği histamini yeterince hızlı atamamaya başlar. Bu da histamin intoleransını meydana getirir. Fakat bu intolerans, glüten intoleransı gibi histamin alerjisini göstermez. Sadece kanda histamin yüksekliğini işaret eder.

PEKİ KANDA HİSTAMİN YÜKSEKLİĞİ NEDEN OLUR?

Bazı alerjiler, bağırsak mikrobiyotasının dengesizleşmesi, çölyak hastalığı, bazı ilaçların kullanımı, genetik yatkınlık, yüksek histaminli beslenme kanda histamin yüksekliğine sebep olabilir.

HİSTAMİN YÜKSEKLİĞİNİN SEMPTOMLARI NELERDİR?

Yüksek histamin çoğu zaman alerjiye benzer semptomlarla ortaya çıkar. Fakat alerjiden en büyük farkı uzun süreli olması ve aniden belirmemesidir. Gerçek bir alerjik reaksiyon, alerjen ile bedenin temas ettiği anda, tüm şiddeti ile gerçekleşir. Histamin intoleransı ise bedende uzun bir dönem boyunca biriken histamin sonucu, kademeli olarak yaşanır.Yüksek histamin seviyesini normale getirmek için en etkili yöntem düşük histaminli beslenmeden geçmektedir.

DÜŞÜK HİSTAMİNLİ BESLENME (HİSTAMİN DİYETİ) NEDİR?

Düşük histamin diyetinin temel amacı beslenmenin histamin seviyeleri üzerindeki etkisini en aza indirmektir. Fakat bu sıfır histamin diyeti demek değildir. Çevresel histamin maruziyetini sıfırlamak mümkün olamaz. Bu nedenle amaç; kişi özelinde, elverdiği kadar en aza indirgemektir.

DÜŞÜK HİSTAMİN DİYETİNİN GENEL KURALLARI:

• Taze, buzdolabına girmeden, uzun süre muhafaza edilmeden tüketilen gıdalarda daha düşük histamin bulunur. Olgunlaşma süreci besinlerdeki histamin seviyelerini arttırır. Buzdolabında bekletmek yerine taze gıdayı hemen dondurmak histamin yükselmesini engelleyen iyi bir muhafaza etme yoludur.
• Fermente gıdaların içinde yüksek histamin bulunur.
• İşlenmiş, paketli; koruyucu ve renklendirici içeren gıdaların neredeyse hepsi yüksek histaminlidir.
• Kalsiyum, C vitamini, D vitamini, magnezyum, çinko, kuarsetin takviyeleri histamin seviyelerini düşürmeye yardımcı olur.
• Düşük Histamin Diyeti yaşam boyu değil, kısa bir dönem; negatif semptomlar kalkana kadar sürdürülür. Bu kişiye göre değişmekle beraber 1 haftadan 1 aya kadar sürer.

YÜKSEK HİSTAMİN İÇEREN, UZAK DURULMASI ÖNERİLEN GIDALAR:

h1

• Fermente gıdalar; turşu, kombucha, yoğurt
• Eskitilmiş peynirler
• Avokado
• Kuru meyveler
• Nohut
• Mercimek
• Maya içeren her tür gıda
• Sirke ve sirke içeren her tür gıda
• Konserve gıdalar
• Kırmızı biber, tarçın, karanfil

HİSTAMİN ÜRETİMİNİ TETİKLEYEN, UZAK DURULMASI ÖNERİLEN GIDALAR:

h2

• Alkol
• Domates
• Brüksel lahanası
• Ceviz
• Çilek
• Narenciye
• Kivi
• Ananas
• Muz
• Çikolata
• Ispanak
• Kabuklu deniz ürünleri
• Enerji içecekleri
• Her türde çay

DÜŞÜK HİSTAMİNLİ, TÜKETİLMESİNDE SAKINCA OLMAYAN GIDALAR:

h3

• Organik hayvansal ürünler
• Taze balık
• Yukarıdaki listelerde yer almayan taze meyve ve sebzeler özellikle; karpuz, soğan, elma, yaban mersini
• Glüten içermeyen tahıllar
• Bitkisel; Hindistan cevizi, badem, pirinç sütü
• Yumurta sarısı
• Yer fıstığı ezmesi
• Zeyntinyağı, Hindistan cevizi yağı
• Taze baharatlar; zerdeçal, zencefil, kekik

Histamin intoleransınız olduğundan şüpheleniyorsanız bir süre boyunca Düşük Histamin Diyeti yapmak ve sonucunda kendinizi daha iyi hissedip hissetmediğinizi görmek en sağlıklı yaklaşım olacaktır. Bunun yanı sıra eğer diyetin sonucunda semptomlarınızda azalma yaşarsanız bir uzman yardımı ile histamin seviyelerini yükselten ana sebebi bulup, ortadan kaldırmaya yönelik bir yaşam tarzı oluşturmanızı tavsiye ederim.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu belirtiler kalp yetmezliği hakkında uyarıcı!Bu belirtiler kalp yetmezliği hakkında uyarıcı!
Yuvarlak ve güzel bir kalçaya sahip olmak mı? İşte hayalinize giden 3 kestirme yol...Yuvarlak ve güzel bir kalçaya sahip olmak mı? İşte hayalinize giden 3 kestirme yol...
Bugün sizi neler bekliyor? İşte günlük burç yorumlarıBugün sizi neler bekliyor? İşte günlük burç yorumları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Oğlu koca delikanlı oldu! Gören şaşkına döndü

Oğlu koca delikanlı oldu! Gören şaşkına döndü

Yatak odası pozuna tepki yağdı! 'Zıvanadan çıktın!'

Yatak odası pozuna tepki yağdı! 'Zıvanadan çıktın!'

Burçları bugün neler bekliyor?

Burçları bugün neler bekliyor?

Muz kabuklarını çöpe attığınıza pişman olmayın!

Muz kabuklarını çöpe attığınıza pişman olmayın!

Tembellik edip spor yapmayanlara koltukta yapılabilecek egzersiz önerileri!

Tembellik edip spor yapmayanlara koltukta yapılabilecek egzersiz önerileri!

Ketojenik beslenme ile daha fazla kilo vermeniz mümkün!

Ketojenik beslenme ile daha fazla kilo vermeniz mümkün!

İlginizi Çekebilir

Yerin binlerce metre altından seslendiler: Kiev’im benim...

Yerin binlerce metre altından seslendiler: Kiev’im benim...

Bu kadarı da pes! Gazını ve yıkandığı banyo suyunu satıyor

Bu kadarı da pes! Gazını ve yıkandığı banyo suyunu satıyor

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

Kozmetik ürünlerine çuvalla para harcamayın!

Kozmetik ürünlerine çuvalla para harcamayın!

Canlı yayını siren sesleri böldü! Stüdyodakiler buz kesti

Canlı yayını siren sesleri böldü! Stüdyodakiler buz kesti

Evde hızlı kahvaltı hazırlamak isteyenler için günlük pratik öneriler

Evde hızlı kahvaltı hazırlamak isteyenler için günlük pratik öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.