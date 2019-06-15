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Eğitim alan özel harekat polisleri, komiser yardımcısı olarak mezun oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2019 16:49 | Son Güncelleme

ANKARA'da Polis Akademisi Başkanlığı'na bağlı Polis Amirleri Eğitim Merkezi'nde eğitim gören 497 özel harekat polisi, komiser yardımcısı rütbesiyle mezun oldu.

Eğitim alan özel harekat polisleri, komiser yardımcısı olarak mezun oldu

Nursima ÖZONUR- Kaan ULU/ ANKARA, (DHA)- ANKARA'da Polis Akademisi Başkanlığı'na bağlı Polis Amirleri Eğitim Merkezi'nde eğitim gören 497 özel harekat polisi, komiser yardımcısı rütbesiyle mezun oldu.
Polis Akademisi'nin Gölbaşı Kampüsü'nde düzenlenen törene Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Polis Akademisi Başkanı Yılmaz Çolak, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Polis Amirleri Eğitim Merkezi Müdürü Orçun İmdi ile emniyet genel müdür yardımcıları ve mezunların aileleri katıldı. Dönem birincisi komiser yardımcısı Sezen Öcalan, konuşmasının ardından mezuniyet kütüğüne isminin bulunduğu plakayı çaktı.
'TEŞKİLAT PERSONELİNİN ÜÇTE BİRİNİ YENİLEDİK'
Polis Akademisi Başkanı Yılmaz Çolak, akademinin 2014 yılından sonra hem kurumsal hem zihniyet olarak yenilendiğini ve güçlendiğini söyledi. Çolak, "FETÖ’den temizlendik, yeniden yapılandık ve daha güçlü bir şekilde yolumuza devam ettik. Bu amaçla bugün burada mezuniyetinde bulunduğumuz arkadaşlarımız dahil 10 bin 892 komiser yardımcısını mezun edip, emniyet teşkilatı saflarına kattık. Tüm teşkilat personelinin üçte birini yeniledik. Böylesine köklü bir değişiklik geçirmesine rağmen emniyet teşkilatı yeni kadroları ile daha başarılı işler yapmakta ve iç güvenlikle ilgili olumluya gidiş görülmektedir. Bu iyileşmede polis alımlarında isabetli seçim yapıldığı göstergesidir. Bu değişimin meyvelerini topluyor olmanın haklı gururunu yaşıyoruz" diye konuştu.
'ÖZEL HAREKAT HER ALANDA KRİTİK GÖREVLER ÜSTLENİYOR'
Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya da ülke olarak yıllardır devletin kılcal damarlarına kadar sızmış olan hainlerle uğraştıklarını söyleyerek, "Özel harekat, başta terör örgütleri olmak üzere birçok alana kritik görevler üstlenerek, devletimize ve milletimize faydalı olmakta, her türlü şer odağı ile mücadele etmekte ve polisin pek çok alanda elde ettiği başarıları taçlandırmakta. Hendek-çukur operasyonlarında, Afrin’de ve daha birçok ulusal ve uluslararası görevlerde ezilenlerin, mazlumların ve yardıma muhtaçların yanında olmuştur" dedi.
Konuşmaların ardından özel harekat polisleri, tören alanında gösteri yaptı. Polisler, helikopterden sarkıtılan halatlarla sahaya inerken, büyük alkış aldı. Tören, gösterinin ardından sona erdi.

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Eğitim alan özel harekat polisleri, komiser yardımcısı olarak mezun olduEğitim alan özel harekat polisleri, komiser yardımcısı olarak mezun olduEğitim alan özel harekat polisleri, komiser yardımcısı olarak mezun olduEğitim alan özel harekat polisleri, komiser yardımcısı olarak mezun oldu

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