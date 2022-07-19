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Eğlence mekanında yumruk yumruğa kavga çıktı! Müşterilerden biri boksör olunca ortalık karıştı

19.07.2022 09:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yunanistan'ın Mikonos adasındaki bir barda iki grup arasında yaşanan kavga bir anda büyüdü. Eski bir profesyonel boksörün karıştığı kavgada üç kişi tutuklandı ve beş kişi de yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Eğlence mekanında yumruk yumruğa kavga çıktı! Müşterilerden biri boksör olunca ortalık karıştı

Yunanistan'ın Mikonos adasındaki Paraga sahilinde bulunan bir eğlence mekanında kavga çıktı. Yumruk ve tekmelerin havada uçuştuğu kavgada taraflardan birinin eski profesyonel boksör olduğu ortaya çıktı. Yerel haberlere göre, kavga eden iki grubun alkollü olduğu ve tartışmanın taciz iddialarından dolayı çıktığı belirtildi.

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MOBİLYA FIRLATTILAR

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Kavgayı başlattıkları öne sürülen 3 Alman turist tutuklanırken 5 kişinin de yaralandığı bildirildi. Eğlence mekanında bulunan güvenlik kameralarına yansıyan kavga görüntülerinde kavga eden iki grubun mobilyaların bir kısmını yerlerinden sökerek birbirlerine fırlattığı görüldü.

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İki taraf sonunda yönetim tarafından ayrıldı ve kavgayı başlatan üç kişi tutuklanarak Mikonos Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
Yunanistan mikanos
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