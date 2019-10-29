Eğlence mekanının önünde dövülerek öldürüldü 

Murat SÖZERİ/MUT (Mersin), (DHA)- MERSİN'in Mut ilçesinde alkol servisinin kapandığı gerekçesiyle eğlence mekanına alınmayan 4 kişinin dövdüğü Mehmet Elbeyli (47), olaydan 14 gün sonra yaşamını yitirdi.

Olay, 12 Ekim günü saat 23.30 sıralarında Mut ilçesi Ortaköy Mahallesi'nde meydana geldi. Eğlence mekanının işletmecisi Ali K. (44), iş yerine gelen 4 kişilik gruba, alkol servisinin kapandığını, müşteri kabul etmeyeceklerini söyledi. Bunun üzerine taraflar arasında tartışma çıktı. Bir süre taşkınlık yapan gruptaki Mustafa U. (32), Hilmi U. (22), Ferhat G. (18) ve Muhammet Ali M. (18), eğlence mekanının önündeki tartışmaya karışan Mehmet Elbeyli'yi tekme ve yumrukla öldüresiye dövdü.

Şüpheliler, olayın ardından kaçarken, ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Elbeyli, gelen ambulansla Mut Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradaki müdahalenin ardından da Mersin'deki özel bir hastaneye sevk edildi.

EVE GÖNDERİLDİKTEN SONRA YENİDEN FENALAŞTI

Yoğun Bakım Ünitesi'ndeki tedavisinin ardından Mehmet Elbeyli, 26 Ekim'de taburcu edildi. Yakınları tarafından eve götürülen Elbeyli, 3-4 saat sonra yeniden rahatsızlanınca Mut Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Mehmet Elbeyli, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Cumhuriyet Savcılığı, Elbeyli'nin ölümünün ardından soruşturma başlattı.

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