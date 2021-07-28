HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Eğlenirken hayatını kaybedecekti! Ekipler hemen müdahale etti

Eğlenirken hayatını kaybedecekti! Ekipler hemen müdahale etti

28.07.2021 07:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da arkadaşlarıyla birlikte alkol alan Faruk Turan, dengesini kaybedince dereye düştü. Arkadaşları Turan'ı düştüğü yerden çıkarmaya çalışsa da başarılı olamayınca 40 yaşındaki adamın yardımına ekipler yetişti. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Turan, ambulansla devlet hastanesine kaldırıldı.

Eğlenirken hayatını kaybedecekti! Ekipler hemen müdahale etti

Olay, Bursa'nın Yıldırım ilçesi Karaağaç Mahallesi'nde bulunan Gökdere'de yaşandı. Faruk Turan ve 4 arkadaşı birlikte alkol almaya başladılar. İlerleyen saatlerde Faruk Turan alkolünde etkisiyle dengesini kaybederek 4 metre yükseklikten dereye düştü.

ÇIKARMAYA ÇALIŞTILAR AMA BAŞARAMADILAR

Arkadaşları Turan'ı düştüğü yerden çıkaramayınca durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler Turan'ı düştüğü yerden çıkardılar.

AW379625_04

YARALIYA İLK MÜDAHALE OLAY YERİNDE YAPILDI

Düşmenin etkisiyle vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Turan sağlık ekiplerinini olay yerinde ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Turan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

AW379625_09

AW379625_08

İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye'nin konuştuğu başkandan yeni açıklama: Fazlasını yapacağımTürkiye'nin konuştuğu başkandan yeni açıklama: Fazlasını yapacağım
Türkiye sizinle gurur duyuyor! İşte 7 dev isimTürkiye sizinle gurur duyuyor! İşte 7 dev isim
Genç adamın ölümündeki çarpıcı detay! En son arkadaşını aramışGenç adamın ölümündeki çarpıcı detay! En son arkadaşını aramış
Anahtar Kelimeler:
Bursa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İbrahim Tatlıses: 10 TL'ye lahmacun mu olur?

İbrahim Tatlıses: 10 TL'ye lahmacun mu olur?

AK Partili Turan'dan Bolu Belediye Başkanı Özcan'a tepki

AK Partili Turan'dan Bolu Belediye Başkanı Özcan'a tepki

Genç adamın ölümündeki çarpıcı detay! En son arkadaşını aramış

Genç adamın ölümündeki çarpıcı detay! En son arkadaşını aramış

MSB acı haberi duyurdu! Kuzey Irak'ta 2 asker şehit oldu

MSB acı haberi duyurdu! Kuzey Irak'ta 2 asker şehit oldu

İşte Türkiye'de nüfusa oranla en fazla esnafın olduğu il!

İşte Türkiye'de nüfusa oranla en fazla esnafın olduğu il!

Tunus'ta tansiyon yükseliyor! Görevlerine son verdi

Tunus'ta tansiyon yükseliyor! Görevlerine son verdi

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Onur Alp Eker'in ölümünde kahreden detay! Dedesi açıkladı

Onur Alp Eker'in ölümünde kahreden detay! Dedesi açıkladı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Onur Alp Eker'in ön otopsi raporu ortaya çıktı

Onur Alp Eker'in ön otopsi raporu ortaya çıktı

Doğu Karadeniz'e peş peşe aşırı sağanak yağış uyarısı!

Doğu Karadeniz'e peş peşe aşırı sağanak yağış uyarısı!

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan korkutan koronavirüs açıklaması

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan korkutan koronavirüs açıklaması

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.