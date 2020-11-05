Ehliyet başvurusu için gerekli belgeler listesi!

Ehliyet belgesi alabilmek isteyen vatandaşların gerek duyulan belgeleri hazırlayarak ilgili kurumlara başvurması gerekir. Yazımızda ehliyet başvurusu için gerekli belgelerin ne olduğunu öğrenebileceksiniz. Ehliyet başvurusu belgelerinizi tamamlarken bir pusula arıyorsanız; yazımız tam da size göre… Ehliyet Almak için Gereken Şartlar Nelerdir? Ehliyet başvurusu belgeleri ile ilgili hususlara geçmeden önce ehliyet alabilmek için hangi şartların gerektiğine değinmek daha faydalı olabilir. Öncelikle belirtilmesi gereken nokta; ehliyet alma şartlarının ehliyet sınıflarına göre değişiklik gösterdiğidir. Dolayısıyla öncelikle hangi ehliyet sınıfına başvuracağınızı belirlemeniz gerekir. Günümüzde yönetmeliklerle belirlenmiş olan 17 tane farklı ehliyet sınıfı mevcuttur. Ehliyet alabilmek için gereken şartlar genel olarak şu şekilde sıralanabilir: Öncelikle ehliyet almak için yaş şartı mevcuttur. Ehliyet Sınıflarına Göre Yaş Sınırları

B1, A1 ve M sınıfı ehliyetlerde belirlenen asgari yaş 16’dır. F, C1E, C1, BE, B ve A2 sınıfı ehliyet alabilmek için ise 18 yaşını doldurmuş olmak gerekir. A sınıfı ehliyetlerin asgari yaş sınırı 20’dir. Yaş sınırı; C, CE, D1 ve D1E sınıfı ehliyetler için 21’e, D ve DE ehliyet sınıfları için ise 24’e kadar artış gösterir.

Ehliyet Sınıflarına Göre Deneyim Şartları Yaş şartının dışında ehliyet işlemlerinde deneyim şartı da mevcuttur. Deneyim şartı ehliyet alma işlemleri ile değil ehliyet yükseltme işlemleri ile ilgilidir. Genel olarak istenen deneyim şartı, bir alt yaş kategorisindeki ehliyet sınıfından bir ehliyete sahip olmanız ve bu ehliyetle 2 yıllık tecrübe edinmenizdir.

Ehliyet Almak için Gereken Eğitim Şartı

Ehliyet başvurusu işlemlerinde bulunabilmek için asgari olarak ilkokul mezunu olmak şarttır. Nitekim bu doğrultuda başvuracağınız sürücü kursu, kayıt esnasında sizden ilkokul diplomanızı talep eder. Ehliyet Almak için Gereken Sağlık Şartları Ehliyet belgeleri ile ilgili gerekli olan işlemler arasında sağlık işlemleri de bulunur. Ehliyet başvurusunda bulunurken sürücünün belli sağlık şartlarına sahip olması beklenir. Bu nedenle devlet ya da eğitim araştırma hastaneleri, aile sağlığı merkezleri ve Sağlık Bakanlığı’ndan bu konuda hususi ruhsat almış özel hastaneleri kullanarak sağlık raporu almanız gerekir. Tek hekim raporu günümüz itibarı ile devlet hastanelerinde 50 tl, kurul raporu ise 200 tl tutarındadır. Üniversite hastanelerinde ise bu ücretler 75 tl ve 300 tl şeklinde fiyatlandırılır. Özel hastanelerdeki değişken fiyat politikalarından dolayı net bir fiyat

verebilmek mümkün değildir.

Ehliyet Almak için Gereken Diğer Şartlar Ehliyet alabilmek için ayrıca sürücü adayından adli sicil kaydı talep edilir. Adli sicil kaydı e-Devlet üzerinden kolaylıkla erişilebilecek bir belgedir. Buna ek olarak sürücü adayları iki aşamalı bir sınava tabi tutulur. Bu sınavın ilk bölümü test biçiminde bir yazılı sınav, ikinci bölümü ise uygulamalı direksiyon sınavıdır. Günümüz itibarı ile ehliyet sınavı ücretleri en düşük 249,3 tl en yüksek ise 1.254,2 tl şeklindedir. Ayrıca bu ücretlere 200 tl tutarındaki sürücü belgesi kağıt bedeli de ilave edilir. Ayrıca ehliyet sınavına 4 defa katılma hakkınız olduğunu akıldan çıkarmamak gerekir. 4 defa başarısız olan sürücü adaylarına zaman zaman Milli Eğitim Bakanlığı’nın 5. bir hak daha tanımışlığı vardır. Ancak bu süreç sonunda tekrar ehliyet sınavına girmek söz konusu değildir. Yeni Ehliyet Düzenlemesi ile Yapılan Değişiklikler Yeni ehliyet düzenlemesiyle birlikte ehliyet sınıflarında yapılan bazı değişiklikler söz konusudur. İşte bunlardan bazıları; B sınıfı ehliyet sahibi sürücülerin artık deneyim edinmeden minibüs kullanabilmesi engellendi.

MOPED sürücüleri için mevcut olan yaş sınırı asgari düzeye yani 16’ya çekildi.

Motosiklet grubu daha önceden A1 ve A2 ehliyet sınıfında iken artık bunlara ek olarak M sınıfı da ilave edildi.

Engelli vatandaşlara mahsus kılınmış H sınıfı ehliyetler kaldırıldı. Bunun yerine engelli vatandaşların sağlık durumlarının ehliyetleri üzerine yazılmasına karar verildi.

Ayrıca yeni düzenleme ile birlikte doğrudan otomatik vites ehliyetine başvuru yapabilmenin önü açıldı.